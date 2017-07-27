به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن سالروز شهادت طاطائوس مقدس یکی از حواریون حضرت مسیح (ع) تعداد زیادی از ارامنه ایران و جهان با حضور در قره کلیسای چالدران، با انجام اعمال خاص مراسم عشای ربانی یا بادارک را آغاز کردند.

براساس این گزارش این مراسم مذهبی که با حضور زائرین ارامنه داخل و خارج کشور و با هماهنگی خلیفه گری ارامنه کل آذربایجان ترتیب یافته با نظم و انضباط خاصی در محل قره کلیسا آغاز شده است.

برای اجرای این مراسم خلیفه گری ارامنه کل آذربایجان، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی، فرمانداری و نیروی انتظامی و ادارات مختلف شهرستان چالدران برنامه ریزی های لازم را انجام داده اند.

برهمین اساس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی با هماهنگی معاونت میراث فرهنگی سازمان متبوع نسبت به آماده سازی کالبدی محل برگزاری، اعزام کارشناسان مربوطه برای پایش مراسم ثبت شده فهرست آثار ناملموس کشور اقدام نموده است.

این مراسم سه روزه، امروز پنجشنبه با ورود اسقف خلیفه گری کل آذربایجان بطور رسمی آغاز شده و زائرین فردا و پس فردا در نوبتهای صبح و عصر به دعا و نیایش خواهند پرداخت.

دایموند آبراهیمیان عضو هئیت برگزار کننده مراسم زیارت قره کلیسا در خصوص این مراسم اظهار داشت: امسال شصت وسومین سال بر گزاری مراسم مذهبی قره کلیسا در شهرستان چالدران است که از۵مردادماه شروع شده و سه روز ادامه خواهد داشت.

در این مدت ارامنه با انجام اعمال زیارتی از جمله راز و نیاز با خدا، روشن کردن شمع، غسل تعمید نوزادان، قربانی کردن گوسفند از خداوند طلب رحمت و مغفرت گناهان خود خواهند کرد.

امسال پیش بینی شده است افزون برشش هزار نفر ارامنه از سراسر ایران و برخی کشورهای دنیا در این مراسم مذهبی حضور داشته باشند.

همه ساله مراسم مذهبی ارامنه همزمان با سالروز شهادت دوتن از حواریون حضرت عیسی علیه السلام در محل کلیسای تاریخی تادئوس مقدس(قره کلیسا) با حضور زائرین و علاقه مندان ارامنه داخل و خارج کشور آغاز می شود.