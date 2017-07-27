جشنواره سفره ایرانی فرهنگ گردشگری در ارومیه آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در آئین افتتاح این جشنواره معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی موضوع غذا و نحوه میزبانی از گردشگران را یکی از اولویت های مهم و جدید صنعت گردشگری دانست و افزود: هتل ها، مهمان پذیرها و مجتمع های خدمات رفاهی که در طبخ غذا، نحوه ارائه آن و اصول و استانداردهای خوب پذیرایی را به نحو احسن مراعات می کنند همواره در کسب و کار خویش موفق هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: ما از سال پیش موضوع میزبانی آذربایجان غربی برای اجرای دومین جشنواره منطقه ۲ سفره ایرانی و فرهنگ گردشگری را مطرح کردیم چرا که معتقد بوده و هستیم که این استان در زمینه صنعت گردشگری ظرفیتهای بالایی دارد.

جلیل جباری افزود: یکی از استعدادهای مهم استان آذربایجان غربی بعد از صنعت و کشاورزی، حوزه گردشگری است که در سالیان گذشته مغفول مانده بود ولی خوشبختانه هم اکنون گفتمان گردشگری به بحث رایج و عمومی تبدیل شده و مقامات استانی نیز توجه ویژه ای به این بخش دارند.

وی ادامه داد: در شورای برنامه ریزی و توسعه استان جایگاه خاصی برای صنعت گردشگری در نظر گرفته شده است که امیدواریم در نهایت با این رویکرد مثبت، شاهد توسعه بیشتر گردشگری در دولت تدبیر و امید باشیم.

جباری به موضوع سرمایه گذاری خصوصی در بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ حجم سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۲۰ درصد افزایش داشته و هم اکنون ۳۰ پروژه سرمایه گذاری مربوط به این حوزه در استان فعال و در حال بهره برداری است.

مدیرکل دفتر مطالعات آموزش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز به ظرفیتهای زیاد و بالقوه کشور در زمینه غذا اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری اینگونه جشنواره ها این است تا این ظرفیت های مغفول مانده را شناسایی و احیاء کنیم و غذاهای بومی – محلی در رستورانها و هتل ها برای مشتریان عرضه شود.

محسن رنجبر افزود: غذاهای بومی – محلی یکی از نشانه های هویتی و فرهنگی محسوب می شود ضمن اینکه این نوع غذاها در سالم سازی تغذیه جامعه نقش تعیین کننده ای دارد.

وی ادامه داد: تنوع بخشی به جاذبه های گردشگری و مقصد سازی جدید با استفاده از تنوع غذایی از دیگر اهداف ویژه این جشنواره است ضمن اینکه از این طریق می توانیم فرهنگ اصیل ایرانی را به گردشگران نشان دهیم.

در این جشنواره استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و زنجان در در قالب ۶۷ غرفه انواع غذاهای بومی – محلی، دمنوش ها، پیش غذاها و خوراکیها را در معرض نمایش و عرضه قرار داده اند.

این جشنواره و نمایشگاه تا روز جمعه ۶ مرداد از ساعت ۵ بعداز ظهر تا ۱۱ شب همراه با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری برای بازدید علاقه مندان و گردشگران ادامه خواهد داشت.

همچنین بخش مسابقه ای دومین جشنواره سفره ایرانی- فرهنگ گردشگری امروز پنجشنبه در هتل ساحل ارومیه برگزار شد.

در این مسابقه از هر استان سه آشپز حضور داشتند و یک نمونه از پیش غذا، غذای اصلی، دسر و دم نوش مربوط به استان خویش را تهیه و در معرض داوری کارشناسان قرار دادند.

آشپزهای استان آذربایجان غربی در این مسابقه برای پیش غذا: دولمه برگ مو، غذای اصلی: قیله شورباسی، دسر: قیقناخ و دم نوش: بادرنجبویه را تهیه و ارائه دادند.

استفاده از مواد اولیه بومی و ارگانیک یکی از معیارهای اصلی برای انتخاب برترین های این مسابقه است ضمن اینکه ظروف و وسائل مورد استفاده، سفره آرائی و تزئین غذاها از دیگر معیارها هستند.

در این مسابقه سه داور ملی و دو داور از استان آذربایجان غربی پس از بررسی معیارها و ملاک های مورد نظر، در نهایت برترین های مسابقه را انتخاب کرده و در مراسم اختتامیه جشنواره بصورت رسمی اعلام و تجلیل خواهند شد.