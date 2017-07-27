به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیرپوتین» رئیس جمهور روسیه که اکنون در فنلاند به سر می برد در نشست خبری با رئیس جمهور این کشور گفت روسیه کشوری صبور است و فشارها را تحمل می کند، اما اکنون وقت آن رسیده است تا به این اقدامات پاسخ دهیم.

پوتین گفت: همانگونه که می دانید ما بسیار خویشتن داری کرده ایم و بسیار صبور هستیم، اما باید به این اقدامات پاسخ داد. ما نمی توانیم گستاخی در برابر کشورمان را تحمل کنیم.

وی افزود که پاسخ ما به این تحریم ها زمانی روشن خواهد شد که وضعیت نهایی این لایحه که اکنون در حال بحث است، روشن شود.

رئیس جمهور روسیه در ادامه گفت که اینگونه اقدامات آمریکا که به خاطرمسائل داخلی آمریکا رخ می دهد و باعث خراب شدن ارتباط روسیه و آمریکا می شود، باعث تاسف است.