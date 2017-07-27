به گزارش خبرنگار مهر، اجرای ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان و با حضور ۸۰ نوازنده نام آشنای کشور از شامگاه پنجشنبه با استقبال پرشور مردم هنردوست مازندران در سالن سید رسول حسینی آغاز شد.

استاندار مازندران قبل از اجرای ارکستر ملی ایران در سالن سید رسول حسینی ساری با تبریک دهه کرامت و ولادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام علیها و ولادت ثامن الحجج حضرت امام رضا علیه السلام گفت: بسیار خوشحالیم که در این ایام مبارک و برای اولین بار شاهد اجرای ارکستر ملی ایران در دیار هنرپرور و ادب دوست مازندران هستیم.

ربیع فلاح جلودار افزود: خدا را شاکریم که در سایه عنایت دولت تدبیر و امید باردیگر ارکستر ملی ایران احیاء شد و برای اولین بار اجرای ارکستر ملی در استان‌ها هم در این دولت آغاز شد.

استاندار مازندران ارکستر ملی را نماد موسیقی فاخر ایران دانست و گفت: ارکستر ملی ایران می‌تواند در ترویج و گسترش موسیقی اصیل ایرانی نقش بسزایی داشته باشد و موسیقی اصیل ایران همواره از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده و امیدواریم که این فعالیت‌های فاخر فرهنگی و هنر تقویت شود.

مقام عالی دولت در استان ایجاد نشاط و شادابی را در جامعه یک ضرورت دانست و تصریح کرد: موسیقی فاخر می‌تواند به افزایش نشاط در جامعه کمک کند.

استاندار مازندران به استقبال خوب مردم از ارکستر ملی اشاره کرد و ادامه داد: مردم عزیز ما به آثار فاخر هنری و موسیقی علاقمندند و استقبال گسترده آنان و حضورشان در برنامه ارکستر ملی تجلی این علاقه و اشتیاق است.

فلاح افزود: ما هم سعی کردیم در این دولت و در مازندران از برنامه‌های فرهنگی و هنری فاخر حمایت کنیم و این روند تداوم خواهد داشت.

استاندار مازندران از رهبر ارکستر فریدون شهبازیان و خواننده نام آشنای کشور محمد اصفهانی و هنرمندان و نوازندگان عزیز ارکستر ملی ایران تقدیر و تشکر کرد.