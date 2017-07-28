۱۴۰۰ لیتردرثانیه فاضلاب وارد تصفیه خانه سنندج می شود

به گزارش خبرنگارمهر، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو شامگاه پنج شنبه و در دومین روز سفر به استان کردستان از تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان در این بازدید به ارائه گزارشی از نحوه فعالیت و عملکرد تصفیه خانه فاضلاب سنندج پرداخت و گفت: تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج با ۱۰۰ هزار مترمکعب ظرفیت تصفیه در شبانه روز در کنار تصفیه خانه جنوب شهر تهران، شاخص ترین تصفیه خانه های فاضلاب کشور به شمار می روند که از طریق مجامع بین المللی هم در سطح جهانی به عنوان شاخص شناخته می‌شوند.

محمد حسین محمدی ظرفیت ورودی فاضلاب به تصفیه خانه سنندج را ۲.۵ مترمکعب خواند وعنوان کرد: در حال حاضر ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ لیتر در ثانیه فاضلاب وارد تصفیه خانه سنندج می‌شودو

وی ادامه داد: این تصفیه خانه، بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر سنندج بوده و در این مجموعه ۸ هزار متر مکعب گاز در شبانه روز تولید می‌شود که بخشی از آن برای سیستم گرمایش خود تصفیه خانه استفاده می‌شود.

وی کیفیت مناسب پساب تولیدی تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج را از جمله ویژگی های آن ذکر کرد و اظهارداشت: این پساب قابلیت بکارگیری در تأسیسات پائین دست به منظور آبزی پروری، کشاورزی، باغات و صنعت را دارا است.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان یادآورشد: سال گذشته از سوی سازمان محیط زیست کشور، تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج به دلیل انطباق شرایط آن با اصول و ضوابط زیست محیطی به عنوان واحد خدمات سبز معرفی و لوح سپاسی به همین مناسبت دریافت کرد.

محمدی ادامه داد: همچنین در یازدهمین دوره همایش بین المللی مدیریت سبز که دی ماه سال گذشته در تهران برگزار شد، پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا به عنوان پروژه سبز مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: پروژه تصفیه خانه سنندج توانست در رقابت با سایر پروژه‌های مورد ارزیابی قرار گرفته به عنوان پروژه برتر این انجمن انتخاب و تندیس این همایش را به خود اختصاص دهد.