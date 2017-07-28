به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرباقری معاون رئیس سازمان صدا و سیما در امور سیما در بازدید از بخش های مختلف شهرک رسانه ای ایران (زنده یاد علی حاتمی)، از تلاش های شبانه روزی همکاران مرکز تولید و فنی سیما در فراهم آوردن زیرساخت و پشتیبانی تولیدات جدید تلویزیون در قالب های متنوع قدردانی کرد و از عوامل تولید خواست تا با استفاده بهینه از این شهرک سینمایی هزینه های سازمان در امر تولید را کاهش دهند.

معاون سیما در سخنانی با اشاره به روند رو به رشد سریال سازی در شبکه های تلویزیونی گفت: در دوره جدید و از زمانی که مسئولیت بر عهده دکتر علی عسگری قرار گرفت؛ سیما، سه سریال در مراحل مختلف تولید داشت و امروز که با شما صحبت می کنم ١٢٠ سریال در مراحل مختلف نگارش و پیش تولید است.

وی اضافه کرد: این سریال ها با مضامین مختلف و در مقاطع مختلف تاریخی هستند شامل قصه های قرآنی، تاریخ صدر اسلام و تاریخ معاصر. اولین نیاز همه این مجموعه ها تدارک لوکیشن و مکان های تاریخی است و به هر میزان که بتوان این نیاز را تجمیع کرد، سرعت تولید کارها بالاتر خواهد رفت.

میرباقری در ادامه با حضور در دکور خیابان انقلاب افزود: لوکیشنی که اکنون در آن هستیم، لوکیشن دانشگاه تهران در دهه پنجاه و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی است. حال اگر بخواهیم برای فیلمی نمای واقعی دانشگاه تهران سال ۵۷ را فیلمبرداری کنیم هزینه تغییرات و فضاسازی به علاوه قرق کردن خیابان هزینه زیای به تولید تحمیل خواهد کرد. اما الان با استفاده از لوکیشن های مختلفی که در شهرک وجود دارد و با هزینه بسیار کم می توانیم فضا سازی های تاریخی را داشته باشیم. و باید تلاش کنیم بر اساس سیاست های درست پیش رو، پیش بینی و ساخت دکور در سریال های جدید را به سمت دکورهای ماندگار سوق دهیم و با این امکان می توانیم جریان سازی درستی را در تحریر فیلمنامه های بعدی داشته باشیم که نویسنده می تواند بر اساس امکانات موجود جریال سریال را هدایت بکند.

وی تاکید کرد: برای تولید مجموعه هایی در زمینه تاریخ صد ساله ایران نیازمندیم تا ۵۰ درصد به لوکیشن های شهرک اضافه کنیم.

تاسیس استودیوهای متناسب با استانداردهای جدید موضوع دیگری بود که معاون سیما به آن اشاره کرده و گفت: شهرک تلویزیونی ماهیتا باید تامین کننده تمامی نیازهای تولید یک کار نمایشی باشد. گسترش و بهینه سازی شهرک بخشی از برنامه پنج ساله معاونت سیما و منطبق بر تاکیدات مقام معظم رهبری است.

میرباقری از اولویت توجه به زیرساخت ها در برنامه پنج ساله این معاونت خبر داد و گفت: از اهداف اولیه تولید در سیما استفاده صددرصدی از این زیرساخت هاست و ایجاد شهرک جدید و کامل تری در برنامه توسعه خواهیم داشت. لوکیشن هایی مانند جنگل، کوه و دریا را اگر بتوانیم در اختیار عوامل تولید قرار دهیم به شتاب کارها کمک خواهد شد.

در این برنامه معاون سیما به همراه جمعی مدیران سیما از بخش های مختلف شهرک از جمله گنجینه لباس، تجهیزات صحنه، نمایشگاه خودروهای ماندگار، مانژ و ظرفیت های نگهداری از اسب و نیز لوکیشن های ماندگار اورشلیم، میدان بهارستان، لاله زار و... بازدید نمود.