به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع جهانی اهل بیت، گفت: حادثه کم سابقه‌ای در یمن جریان دارد، مصیبت فلسطین حدود ۷۰ سال است که در جریان است؛ اما عمق فاجعه یمن، حتی قابل مقایسه با فلسطین نیز نیست.

وی افزود: مظلومیت یمن هم قابل مقایسه با فلسطین نیست؛ زیرا وقتی در سرزمین‌های اشغالی اتفاقی می‌افتد، در سراسر جهان تظاهرات می‌شود و مردم دنیا از مظلومان فلسطین حمایت می‌کنند؛ ولی مردم یمن، گویی فراموش شده‌اند و کسی در دنیا برای آنها حرکتی نمی‌کند. با این حال روند آینده جهان، دفاع از مردم یمن است؛ زیرا حجم حادثه به قدری بزرگ و غیرقابل دفاع است که هیچ انسان با انگیزه و با وجدانی نمی‌تواند این اخبار را بشنود و کاری انجام ندهد. از آن طرف، در مقابل این تجاوز بزرگ، مقاومت مقدسی شکل گرفته است و مردم یمن با وجود تمام این فشارهایی که به آنها وارد شده است، در صحنه هستند.

رضایی به ابعاد فاجعه‌ای بزرگ در یمن هم اشاره کرد و گفت: یمن از یک طرف در محاصره اقتصادی و قحطی است و هیچکس نمی تواند به مردم یمن کمک کند و از طرف دیگر شیوع بیماری در این کشور را شاهدیم که احتمال می رود ناشی از بمب های میکروبی اسرائیل باشد و دوستان ما در حال تحقیق بر روی آنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر این مطلب که «با وجود بیماری، قحطی و محاصره اقتصادی، ملت یمن دو سال و اندی است که مقاومت می کنند» تصریح کرد: متجاوزان، زن و بچه و کودک و پیرمرد را هدف قرار می دهند؛ پمپ بنزین را هدف قرار می دهند؛ ماشین آب رسانی را می زنند؛ حتی بیمارستان و آمبولانس را می زنند.

وی تأکید کرد: دنیا به زودی بیدار می شود. جمعیت دنیا هم اکنون سه دسته اند؛ گروهی که اخبار را می بییند و می فهمند، اما در شوک به سر می برند؛ حال آن که این شوک برطرف می شود و این مردم به فریاد درمی‌آیند.

رضایی ادامه داد: بخش دیگری از مردم دنیا را هم در بی خبری گذاشته اند و مانع از این می شوند که به این گونه مسائل پی ببرند. با این حال رسانه های بین المللی که اخبار را وارونه جلوه می دهند نیز بیش از یکی دو سال دیگر نمی توانند به این وارونگی ادامه دهند و در نهایت این گروه از مردم نیز به حقیقت پی خواهند برد؛ اما گروه سوم کسانی هستند که سازمان یافته و برای مقاصد و منافع خود، از رژیم آل سعود حمایت می کنند.

وی در خصوص غیرقابل دفاع بودن حمله ائتلاف متجاوز به یمن گفت: انتخاباتی برگزار و دولتی تشکیل شد. بین رئیس جمهور و کابینه اختلافی به وجود آمد و رئیس جمهور استعفا داد؛ اما عربستان سعودی این فرد فراریِ مستعفی را پای کار آورده است. عربستان به بهانه دفاع از فردی فراری و مقامی فاقد مشروعیت سیاسی به یمن حمله کرده است و این کشور را می کوبد.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام تأکید کرد: حمله عربستان به یمن هیچ مشروعیتی ندارد؛ زیرا مردم یمن به عربستان حمله و کسی را ترور نکردند؛ بلکه فرار رئیس جمهورشان مسأله داخلی خودشان بوده است و عربستان به بهانه اینکه این رئیس جمهور نباید استعفا می داد، با زور و فشار و بمباران یمن، می خواهد اداره آینده این کشور و سرنوشت میلیون ها نفر از مردم آن را در دست بگیرد.

محسن رضایی ادامه داد: به لحاظ روش هم اقدام متجاوزان بسیار غیرانسانی است. ائتلاف عربستان تمام ابزار های جنگی غیراستاندارد را به کار می گیرد و روش های جنگی آنها غیرقابل قبول و برخلاف موازین انسانی است. مثلاً بمب ناپالم در جهان غیرقانونی است و کسی حق ندارد از این بمب استفاده کند؛ حال آن که عربستان از این بمب آتش زا در یمن استفاده می کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خشنودی از اینکه "مقاومت مقدسی که شروع شده، روز به روز در حال پیشرفت است" تصریح کرد: آینده این نهضت امیدوارکننده است و مطمئنیم که پیروز خواهند شد. هر کس که به این نهضت کمک کند مشمول این آیه شریفه می شود که «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم»؛ زیرا صادق ترین مصداق کمک به دین خدا، کمک به مردم یمن است.

رضایی با اشاره به مقاومت تاریخی مردم ایران در جنگ هشت ساله گفت: کمک ملت ما به مردم یمن در این جهاد بزرگ، مجاهدتی تاریخی است و مطمئن هستیم که اگر در اینجا کمک کنیم در حکم سیلی به آل سعود خواهد بود.

وی به خشم مردم ایران نسبت به آل سعود اشاره کرد و اظهار داشت: مردم ما برای کمک به یمن، بیش از کمک به سوریه و فلسطین انگیزه دارند؛ زیرا به شدت از آل‌سعود منزجرند تا آنجا که دائما از ما می‌پرسند چرا در برابر عربستان مماشات می کنید. اینکه عربستان قطر را محاصره کرده است، چاه های نفتی را از کویت گرفته است، در بحرین دخالت کرده است، در کمک به داعش موثر بوده است و نسبت به ما چنین اقدامات مخاصمت آمیزی را انجام داده است، همه از خطاهای آل سعود به شمار می آید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تأکید کرد: کمک به مردم یمن هم انسانی است و هم در حکم سیلی به آل‌سعود است.