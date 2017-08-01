سید هادی قره رومیانی سرپرست جدید معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، به خبرنگار مهر گفت: با مجمع خیرین کشور ارتباط گرفته و تفاهم کردیم تا همانطور که آنها موضوعات خیر در حوزه های علمی، آموزشی و بهداشتی را دنبال میکنند بتوانیم برای حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی کشور و توسعه فرهنگ عمومی گردشگری و ترویج صنایع دستی نیز از پتانسیل مجمع خیرین هم استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از ابعاد این همکاریها میتواند در زمینه خدمات بهداشتی و عمومی از جمله سرویسهای بهداشتی و مجتمع های بین راهی باشد در این زمینه میتوان با شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی و مدیریت سازمان میراث فرهنگی همکاری هایی را انجام داد.
اکنون با مجمع خیرین پیرامون این موضوع در حال رایزنی هستیم و سرمایه گذاری در این زمینه توسط معاونت سرمایهگذاری سازمان نیز دنبال میشود. ما در سازمان میراث فرهنگی وظیفه حاکمیتی داریم و تسهیل کننده هستیم نه سازنده. برخی تصور میکنند که سازمان میراث فرهنگی باید مجتمع بهداشتی و یا بین راهی بسازد در حالی که این طور نیست و این سازمان باید برنامه ریزی و نظارت کند.
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