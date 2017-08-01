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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۷:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تفاهم سازمان میراث با مجمع خیرین کشور برای ساخت مجتمع‌های گردشگری

تفاهم سازمان میراث با مجمع خیرین کشور برای ساخت مجتمع‌های گردشگری

سرپرست معاونت گردشگری کشور گفت: در تفاهم با مجمع خیرین که نهادی سازمان یافته است قرار شده تا از توان آن‌ها در حوزه مجتمع‌های گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی استفاده شود.

سید هادی قره رومیانی سرپرست جدید معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، به خبرنگار مهر گفت: با مجمع خیرین کشور ارتباط گرفته و تفاهم کردیم تا همانطور که آن‌ها موضوعات خیر در حوزه های علمی، آموزشی و بهداشتی را دنبال می‌کنند بتوانیم برای حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی کشور و توسعه فرهنگ عمومی ‌گردشگری و ترویج صنایع دستی نیز از پتانسیل مجمع خیرین هم استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از ابعاد این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه خدمات بهداشتی و عمومی ‌از جمله سرویس‌های بهداشتی و مجتمع های بین راهی باشد در این زمینه می‌توان با شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و مدیریت سازمان میراث فرهنگی همکاری هایی را انجام داد.

اکنون با مجمع خیرین پیرامون این موضوع در حال رایزنی هستیم و سرمایه گذاری در این زمینه توسط معاونت سرمایه‌گذاری سازمان نیز دنبال می‌شود. ما در سازمان میراث فرهنگی وظیفه حاکمیتی داریم و تسهیل کننده هستیم نه سازنده. برخی تصور می‌کنند که سازمان میراث فرهنگی باید مجتمع بهداشتی و یا بین راهی بسازد در حالی که این طور نیست و این سازمان باید برنامه ریزی و نظارت کند.

کد مطلب 4043429
فاطمه کریمی

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