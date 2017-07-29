تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۸ رکورد می زند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا در تازه ترین پیش بینی خود از تولید نفت خام آمریکا اعلام کرد، تولید نفت خام ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ میلادی بطور متوسط ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و در سال ۲۰۱۸ میلادی روزانه ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه خواهد بود که بالاترین سطح تولید در تاریخ نفتی آمریکا محسوب می شود.

سطح تولید جدید آمریکا، منجر به شکستن رکورد قبلی بیشترین میزان تولید نفت ایالات متحده در سال ۱۹۷۰ میلادی با ۹.۶ میلیون بشکه در روز شده است.

همچین این نهاد آمریکایی پیش بینی کرد، تا پایان سال آینده میلادی بیشترین رشد تولید نفت خام آمریکا از منطقه «تگزاس» و «پرمینان» خواهد بود؛ ضمن اینکه برآورد می شود تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد دکل های فعال حفاری در منطقه «پرمیان» به ۳۷۰ دستگاه افزایش پیدا کند.

البته صادرات نفت آمریکا در هفته گذشته میلادی روزانه به بیش از یک میلیون بشکه افزایش یافت و سازمان اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد، ذخایر نفت این کشور در هفته گذشته میلادی به دنبال افزایش مصرف پالایشگاه ها و نیز روند افزایشی صادرات، کاهش قابل توجهی را به خود گرفت.

ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به بیست و یکم جولای، ۷.۲ میلیون بشکه کاهش یافت که پیش از این کارشناسان اقتصادی رقم ۲.۶ میلیون بشکه را برای آن پیش بینی کرده بودند.

سازمان اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد، اکنون ذخایر نفت خام ایالات متحده به ۴۸۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه تنزل یافته است که در مقایسه با بالاترین سطح خود در ماه مارس سال جاری میلادی، ۱۰ درصد کاهش نشان می دهد.

بر پایه این گزارش، ذخایر بنزین آمریکا هم یک میلیون بشکه کاهش یافته است که پیش از این رقم ۶۱۴ هزار بشکه برآورد شده بود و در ماه ژوئن، تقاضای بنزین در آمریکا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ دهم درصد روند نزولی به خود گرفته است.