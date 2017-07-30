فعالیت ۲۵۶۰ نفر در شهرک های صنعتی آبادان

رضا صلبوخی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت چهار شهرک صنعتی در شهرستان آبادان افزود: درسال ۹۳، تعداد واحدهای فعال در شهرکهای صنعتی آبادان ۳۲ واحد بود که با همت و پیگیری مسئولان شهرستان، پتانسیل خوب سازمان منطقه آزاد اروند و وجود زیرساختهای مناسب در شهرکهای صنعتی شهرستان آبادان تعداد واحدهای صنعتی فعال به ۷۷ واحد رسید که بیش از دو هزار و ۵۶۰ نفر را در دل خود مشغول به کار کرده اند.

وی با اشاره به تامین خوراک بسیاری از شرکتهای پتروشیمی کشور توسط پالایشگاه آبادان اظهار کرد: از مدیرعامل پالایشگاه آبادان می خواهیم تا ضمن توجه به واحدهای صنعتی آبادان زمینه تامین خوراک مورد نیاز آن دسته از واحدهایی را که در بحث صنایع پائین دستی نفت در شهرکهای صنعتی فعالند را فراهم کند.

مدیر شهرک ها و نواحی صنعتی آبادان و خرمشهر ضمن تاکید بر وجود پتانسیلهای بسیار خوب برای کار و سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی آبادان تصریح کرد: وجود زیرساختها در شهرستان آبادان از یک سو و سازمان تجاری صنعتی منطقه آزاد اروند از سوی دیگر زمینه حضور فعالتر و بیشتر سرمایه گذاران را سبب شده است.

وی افزود: بارها سرمایه گذارانی را به سمت بانک ها هدایت کرده ایم اما اغلب بانکها در این باره هیچ همراهی و کمکی با سرمایه گذاران نکردند.

مدیر شهرک ها و نواحی صنعتی آبادان و خرمشهر با تاکید بر فعالیت شش سرمایه گذار خارجی در شهرکهای صنعتی آبادان اظهار کرد: در طول فعالیت سه ساله بنده در این سمت، توانستیم ۷۳ هکتار زمین صنعتی را به ۳۴ سرمایه گذار واگذار کنیم، امید می رود تا در شهرکهای صنعتی مان در بحث تولید و ایجاد اشتغال فعالیتهای بیشتری را داشته باشیم.

صلبوخی از دستگاه های اجرایی شهرستان خواست تا مایحتاج مورد نیاز واحدهای خود را از واحدهای تولیدی و فروش در داخل شهرستان تامین و خریداری کنند.

وی با اشاره به فعالیت گسترده جهاد نصر در منطقه تصریح کرد: امروز شاهد آنیم که در شلمچه و جاده اروندکنار کوهی از لوله های پلی اتیلن انبار می شود که از شیراز وارد شده است و این در حالیست که انتظارمان حمایت از واحدهای تولید داخلی و خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز از داخل شهر است، این خریدها شامل انواع مواد شوینده، لوله و اتصالات، تجهیزات برقی و غیره است که در این شهر تولید می شوند.

مدیر شهرک ها و نواحی صنعتی آبادان و خرمشهر یادآور شد: بارها لیست واحدهای تولیدی آبادان و خرمشهر را به فرمانداران و دستگاه های اجرایی دو شهرستان ارائه کرده ایم و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که این لیست را در اختیار ندارد، اما متاسفانه باز شاهدیم که خریدها از خارج شهرستان انجام می شود.

صلبوخی با اشاره به بسیج تمامی دستگاههای اجرایی شهری برای خدمات رسانی به میهمانان و مسافران در ایام نوروز، گفت: با توجه به نامگذاری سال ۹۶ از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» انتظار می رود تا تمامی دستگاهها برای تحقق این شعار، ایجاد اشتغال و رونق در شهرهای آبادان و خرمشهر بسیج شوند.