رضا درویش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تساوی تیم فوتبال سایپا در اولین دیدار این تیم مقابل سپاهان در هفته نخست لیگ برتر گفت: بازیکنان ما تلاش خوبی در این مسابقه داشتند ولی یک مقدار کمتجربگی باعث شد تا نتوانند نتیجه را حفظ کنند. میتوانستیم در این مسابقه پیروز از میدان خارج شویم ولی از موقعیتهایمان خوب استفاده نکردیم.
مدیرعامل باشگاه سایپا افزود: تلاش بازیکنان ما بسیار خوب بود و از این بابت راضی هستیم. ضمن اینکه سپاهان هم تیم خوبی بود و عملکرد قابل توجهی مقابل ما داشت.
درویش درباره اینکه برای ورودش به ورزشگاه دچار مشکلاتی شده بود، گفت: خیر اینطور نیست. طبق قانون ورزشگاه، باید اتومبیل را در قسمتی پارک میکردیم و یک مقدار پیادهروی داشتیم. ما کیلومترها راه رفتهایم، اینکه دیگر چیزی نیست. مشکل خاصی نبود و آقای طاهری مدیرعامل سپاهان هم به ما محبت داشت.
وی درباره صحبتهای چند روز پیش علی دایی مبنی بر اینکه باشگاه سایپا ۵۰ درصد بازیکنان مورد نیازش را جذب کرده است، گفت: در جریان این موضوع نیستم. ما سعی کردهایم بازیکنانی که مد نظر علی دایی بود و نامشان را به ما اعلام کردند، جذب کنیم. شاید از صحبتهای علی دایی اینطور برداشت شده باشد!
مدیرعامل باشگاه سایپا یادآور شد: بازیکنانی که علی دایی گفته بود و ما میتوانستیم جذب کنیم، گرفتیم. دایی اعتقادی به بازیکنان بزرگ ندارد. ما با علی دایی برنامه بلندمدتی در سایپا داریم و سعی میکنیم بازیکنان جوان و شایسته را به تیم بزرگسالان اضافه کنیم. در حال حاضر ابراهیم صادقی مربی تیم شخصاً در تیمهای جوانان و امید هم حاضر میشود و آنها را زیر نظر دارد. علی دایی هم برنامه گذاشته تا از تیمهای پایه دیدن کند تا بتوانیم در سالهای آینده بازیکنان بزرگسال را خودمان تأمین کنیم.
