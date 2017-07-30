۸ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۶

قدردانی انجمن عکاسان سینما از برگزارکنندگان جشنواره فیلم شهر

انجمن عکاسان سینما در آستانه برگزاری ششمین جشنواره فیلم شهر از برگزارکنندگان این جشنواره قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن عکاسان سینما در آستانه برگزاری ششمین جشنواره فیلم شهر و توجه این جشنواره به عکس فیلم، متنی را رسانه ای کرده است.

در این متن آمده است:

«انجمن عکاسان سینمای ایران رویکرد و نگاه برگزارکنندگان ششمین جشنواره فیلم شهر را در توجه به عکاسی فیلم با برگزاری بخش رقابتی و نمایشگاه گروهی پاس داشته و توجه به این مهم قابل تقدیر است. بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از آقایان سیدعلی احمدی دبیر جشنواره، مسعود نجفی مدیر اجرایی و میثم میرزایی مدیر بخش مسابقه تبلیغات اعلام می داریم.»

آروین موذن زاده

