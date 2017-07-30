قدردانی انجمن عکاسان سینما از برگزارکنندگان جشنواره فیلم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن عکاسان سینما در آستانه برگزاری ششمین جشنواره فیلم شهر و توجه این جشنواره به عکس فیلم، متنی را رسانه ای کرده است.

در این متن آمده است:

«انجمن عکاسان سینمای ایران رویکرد و نگاه برگزارکنندگان ششمین جشنواره فیلم شهر را در توجه به عکاسی فیلم با برگزاری بخش رقابتی و نمایشگاه گروهی پاس داشته و توجه به این مهم قابل تقدیر است. بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از آقایان سیدعلی احمدی دبیر جشنواره، مسعود نجفی مدیر اجرایی و میثم میرزایی مدیر بخش مسابقه تبلیغات اعلام می داریم.»