به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری بعدازظهر دوشنبه در جریان دیدار دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با امام جمعه سنندج اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های ابلاغی، تقویت احساس تعلق ملی در جامعه کردی است و این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ستاد در استان دنبال می‌شود.

وی افزود: دفاع از گفتمان انقلاب اسلامی، تبیین منظومه فکری امامین انقلاب و صیانت از دستاوردهای انقلاب از دیگر محورهای مهم فعالیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان است و تحقق این اهداف نیازمند بهره‌گیری از دیدگاه علما و بزرگان دینی است.

تشکیل شورای راهبردی برای جلوگیری از تصمیم‌های جزیره‌ای

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با اشاره به تشکیل شورای راهبردی این ستاد بیان کرد: برای جلوگیری از جزیره‌ای شدن تصمیم‌ها و اعمال سلیقه‌های فردی در برنامه‌ها، شورای راهبردی ستاد با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و جمعی از معتمدان و افراد اثرگذار تشکیل شده است.

وزیری ادامه داد: حدود ۳۵ نفر از معتمدان، نخبگان و افراد مؤثر استان در این شورا حضور دارند که بدون توجه به نگاه‌های سیاسی، قومی و مذهبی، بر محور تعلق ملی و دینی گرد هم آمده‌اند.

وی عنوان کرد: این افراد از میان کسانی انتخاب شده‌اند که در مسئولیت‌های مختلف و شرایط حساس، نقش و اثرگذاری خود را در جامعه نشان داده‌اند و تجربه و ظرفیت آنها می‌تواند در شناسایی و حل مسائل استان مورد استفاده قرار گیرد.

رصد مسائل استان در ۱۱ کارگروه تخصصی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: در ذیل شورای راهبردی، ۱۱ کارگروه تخصصی تشکیل شده که مسئولیت آنها به افراد صاحب‌نظر سپرده شده و این کارگروه‌ها مسائل و چالش‌های استان را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

وزیری افزود: تصمیمات این شورا صرفاً در حد جلسات و مباحث نظری باقی نمی‌ماند و موضوعاتی که نیازمند اقدام باشد، پس از بررسی‌های لازم به صورت عملیاتی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه، اظهار کرد: در حوزه‌های بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، مدیریت و حکمرانی و همچنین تبیین گفتمان انقلاب، اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

استفاده از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی

وزیری با اشاره به تعامل ستاد با دستگاه‌های مختلف استان گفت: همکاری مناسبی با مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی، به‌ویژه آموزش و پرورش و استانداری کردستان شکل گرفته و همراهی مدیران استان در پیشبرد برنامه‌های ستاد مؤثر بوده است.

وی همچنین از همکاری با بسیج دانشجویی به عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های مورد توجه ستاد یاد کرد و افزود: باور داریم ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی در دانشگاه‌ها می‌تواند در پیشبرد اهداف و سیاست‌های ستاد نقش مؤثری داشته باشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان خاطرنشان کرد: در کنار این مجموعه‌ها، از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در برنامه‌های مختلف استفاده شده و این همکاری در مقاطع حساس و رویدادهای اجتماعی، ظرفیت مناسبی برای حضور و مشارکت مردم ایجاد کرده است.

توجه به ظرفیت بانوان در فعالیت‌های اجتماعی

وی یکی از اقدامات متفاوت ستاد را استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت مناطق شهری عنوان کرد و گفت: با مشورت شورای راهبردی، مسئولیت یکی از مناطق منفصل شهری سنندج، نایسر، به فائزه صالحی از بانوان فعال و صاحب‌نظر در حوزه فقه و مسائل دینی و انقلابی سپرده شده است.

وزیری افزود: استفاده از ظرفیت زنان توانمند و متخصص می‌تواند به افزایش مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های متنوع در مدیریت مسائل فرهنگی و اجتماعی کمک کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با تأکید بر رویکرد جدید این مجموعه اظهار کرد: فعالیت ستاد نباید با نگاه مچ‌گیری دنبال شود، بلکه هدف اصلی، شناسایی مسائل، کمک به حل مشکلات و تقویت معروفات در جامعه است.

وی گفت: تلاش کرده‌ایم در چارچوب سیاست‌های جدید ستاد، این رویکرد را در استان نیز دنبال کنیم و در انجام مسئولیت خود امانت‌دار مردم، علما، روحانیون و ارزش‌های انقلاب اسلامی باشیم.

وزیری در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان، علما، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای جوان و تشکل‌های اجتماعی می‌تواند به تقویت همبستگی، افزایش تعلق ملی و پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی در کردستان کمک کند.