روحانی «روز ملی مغرب» را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در پیامی به ملک محمد ششم پادشاه مغرب، فرا رسیدن روز ملی این کشور را به وی، دولت و مردم پادشاهی مغرب تبریک گفت و ابراز اطمینان کرد که روابط دو کشور در سایه تلاشهای مشترک، در همه عرصه ها رشد و گسترش خواهد یافت.
متن پیام به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
عالیجناب ملک محمد ششم
پادشاه مغرب
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
فرا رسیدن روز ملی پادشاهی مغرب را به جنابعالی، دولت و مردم آن کشور صمیمانه تبریک میگویم.
اطمینان دارم که در سایه تلاشهای مسئولین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی مغرب، شاهد رشد و گسترش روزافزون مناسبات فیمابین در عرصههای مختلف خواهیم بود.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و سربلندی مردم مغرب را مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
