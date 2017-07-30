رژیم صهیونیستی محموله فرهنگی سازمان اوج را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، محموله کالاهای فرهنگی هنری سازمان هنری رسانه‌ای اوج با اصابت موشک‌های رژیم صهیونیستی در فرودگاه دمشق منهدم شد. بر اثر این اتفاق که سحرگاه شنبه ۷ مردادماه در فرودگاه دمشق افتاد، اقلام فرهنگی و هنری سازمان هنری رسانه‌ای اوج که برای برگزاری برنامه‌های هنری برای مردم جنگ‌زده‌ی سوریه به این کشور اعزام شده بود، از بین رفت. این حمله به محموله فرهنگی سازمان هنری رسانه‌ای اوج در حالی رقم خورده است که پیش از این مقامات رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرده بودند اهداف غیر نظامی را هدف قرار نمی دهند.

اقلام مذکور، وسایل لازم جهت برگزاری یک نمایش ویدئو مپینگ بزرگ در قلعه تاریخی حلب بوده که در فرودگاه دمشق مورد هجوم رژیم اشغالگر قدس قرار گرفته است. این در حالی است که حمله رژیم صهیونیستی به دمشق کمتر اتفاق می‌افتد و این سومین حمله این رژیم به فرودگاه دمشق در طول هفت سال گذشته است که این بار با هدف انهدام اقلام فرهنگی سازمان هنری رسانه‌ای اوج صورت گرفته است.

یکی از فعالیت های سازمان هنری رسانه‌ای اوج، برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری در کشورهای دیگر است که در همین چهارچوب می‌توان به اجرای نمایش «نجم الثاقب» در کشور عراق توسط مرکز مهنا و سلسله جشن‌های ماه مبارک رمضان در سوریه توسط مرکز اوج کودک و نوجوان اشاره کرد.