سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه اظهار داشت: ساعت ۱۰:۱۱ صبح امروز وقوع آتش‌سوزی در محدوده نمایشگاه بین‌المللی تهران به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله مأموران دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی با رد شایعه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر آتش‌سوزی در سازمان صدا و سیما و یا سوله‌های نمایشگاه بین‌المللی گفت: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشخص شد حریق به دلیل نامعلومی در انباری به وسعت ۵۰۰ مترمربع که محل تجمع ضایعات نمایشگاه بود، به وقوع پیوسته و به دلیل اجناس اسقاطی در داخل انبار، دود سفید رنگی از محل حادثه به هوا بلند شده بود که این دود از فاصله بسیار زیادی در سطح شهر تهران قابل رویت بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه علاوه بر آتش‌نشانان، ایستگاه آتش‌نشانی مستقر در نمایشگاه بین‌المللی نیز نسبت به مهار شعله‌ها اقدام کرده بود، تصریح کرد: در حال حاضر شعله‌های آتش مهار شده و لکه‌گیری از سوی آتش‌نشانان ادامه دارد.

ملکی گفت: خوشبختانه طبق اعلام فرمانده عملیات، حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی نداشته و تا دقایقی دیگر به اتمام می‌رسد.

وی همچنین با انتقاد از ایمنی پایین نمایشگاه گفت: جا دارد مسئولین نمایشگاه نسبت به ایمنی بیشتر این محدوده بزرگ، اقدامات لازم را انجام دهند.