رژیم نامشروع اسرائیل پایانی جز خواری نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی این نهاد حوزوی منتشر شده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم»
پیروزی مقاومت اسلامی مردم فلسطین و ناکام گذاشتن برنامه صهیونیستها در اشغال گام به گام قدسشریف و شکست محاصره مسجد الاقصی اقدام چشمگیری در مسیر مبارزات مردم فلسطین است که مرهون خون شهدا و جانفشانیهای جوانان و مبارزان فلسطینی است و شعلههای انتفاضه را در سرزمین فلسطین روشن نگهداشته و سکوت خفتبار رژیمهای عربی نیز نتوانسته بر این حرکت خود جوش و انقلابی تأثیر منفی بگذارد و مردم مسلمان و آزادیخواه را از ادامه راه مبارزه با صهیونیستها باز دارد.
حمایتهای مردمی در بیشتر کشورهای اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران نیز موجی از امید و دلگرمی را برای مجاهدان فلسطینی به ارمغان آورده و امروز پیروزیهای اخیر رزمندگان حزب الله لبنان در منطقه عرسال و ضربه مهلک و محکم وارد شده به تروریستهای تکفیری، روزهایی سرنوشت ساز و امید بخش را برای جهان اسلام پیش بینی میکند.
امروز پرچم مبارزه با اسرائیل دوباره در دستان جوانان فلسطینی به اهتزاز در آمده و کوس رسوایی دولتهای مرتجع منطقه و ادعای دروغین آنها در حمایت از فلسطین به گوش میرسد.
قدس شریف و مسجد الاقصی فلسطینی و اسلامی بوده، هست و باقی خواهد ماند و رژیم نامشروع اسرائیل باید بفهمد پایانی جز خذلان و خواری نخواهد داشت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن جنایتهای اخیر صهیونیستها در به شهادت رساندن نمازگزاران فلسطینی، امید آن دارد جوانان مبارز در سرزمینهای اشغالی آینده فلسطین را در دست گیرند.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
