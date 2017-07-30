«برجام» ثابت کرد آمریکا قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب اظهار کرد: تحریم‌های جدید آمریکا نوعی اعلام جنگ با جمهوری اسلامی بوده و فراتر از تحریم‌های به قول خودشان فلج کننده است.

وی افزود: وقتی این تحریم‌ها در سنا و مجلس نمایندگان با اجماع به تصویب می‌رسد و کاخ سفید با اشتیاق از آن استقبال می‌کند، نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها گفتگو را اصل نمی‌دانند و اصلا قابل گفتگو نیستند، چراکه افعال و اقوال سیاسی آن ها مبتنی بر خصومت‌ورزی آشکار است و اراده‌ای برای حل و فصل دعوا و فیصله ‌بخشی موضوعات مورد اختلاف ندارند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: دولت و مجلس و دیگر نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی باید در برابر موج خصومت‌ورزی آمریکا بایستند.

حبیبی با تشکر از مسئولین کشور که در واکنش به شرارت جدید آمریکا پایگاه فضایی امام خمینی(ره) را با پرتاب موفق ماهواره‌بر سیمرغ افتتاح کردند، گفت: ما در بسط و توسعه قدرت جمهوری اسلامی در منطقه، جهان و در قلمرو فضا هیچ تردیدی نباید به خود راه دهیم.

وی با تقدیر از واکنش خوب رئیس‌جمهور در برابر بدعهدی آمریکا و تحریم‌های جدید که گفت «آمریکا اگر آبراه امن می‌خواهد دست از این رفتارها بردارد» اظهار کرد: ما باید با تمام قوا، توان و ظرفیت‌های موجود در داخل و خارج از کشور در برابر آمریکا بایستیم و مقابله به مثل کنیم. این مقابله به مثل نباید در حد «حرف» باقی بماند. آمریکایی‌ها باید ضرب شصت جمهوری اسلامی را به ویژه در باب‌المندب و تنگه هرمز ببینند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با ستایش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچون ذوالفقار علی(ع) عمل می‌کند. امروز آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی از سپاه در اثرگذاری‌های منطقه‌ای سیلی خورده‌اند و بزودی نیروهای مسلح ما اقتدار خود را در پاسخ به بدعهدی‌های آمریکا همانطور که رئیس‌جمهور گفته نشان خواهند داد.

حبیبی افزود: دست نظام برای تنبیه آمریکائیها بسته نیست بلکه سپاه و سایر نیروهای مسلح در صف اول مردم برای پاسخ تنبیهی آماده‌اند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: ما نباید دست روی دست بگذاریم تا آمریکایی‌ها مقاصد شوم خود را با تشدید تحریم‌ها در حوزه اقتصاد کشور به ما تحمیل کنند.

حبیبی در ادامه تنها راه برون رفت از بحران و رکود اقتصادی را تکیه به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ و کارآمد باشد تا کاستی‌های دولت یازدهم را در دولت بعدی جبران کند. دغدغه مردم و رهبری فقط کارآمدی و شایسته‌گزینی است. روحانی نباید بدنبال سهمیه‌بندی کابینه و تقسیم آن بین شرکای سیاسی خود برود بلکه باید کابینه‌ای ۸۰ میلیونی تشکیل دهد تا بتواند معضلات موجود کشور را حل کند.

وی گفت: در حالی که یک اراده غلط در واشنگتن وجود دارد تا جلوی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را بگیرد با نمایش قرارداد توتال نمی‌توان سرمایه‌گذاران خارجی را به تهران آورد. آن ها بدون اذن‌ آمریکا به ایران نمی‌آیند. کسانی هم که می‌آیند پا روی منافع و مصالح ملی ما خواهند گذاشت.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: دولت و مجلس باید با قطع امید از آمریکا و اروپا ملت را در ایستادگی در مقابل شرارت غرب یاری دهند و کمک کنند تا مردم بتوانند روی پای خودشان بایستند. لذا باید یک تصویر درست از اقدام و عمل در برابر دشمن از خود در حوزه اقتصادی نشان دهند. دولت دوازدهم اگر در این مسیر پیش نرود عدم توفیق آن حتمی است.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص شکل‌گیری کابینه جدید گفت: روحانی باید بداند فتنه خط قرمز نظام است. نباید او در سهمیه‌بندی کابینه سهمی به فتنه‌گران بدهد بلکه باید بداند مردم و مجلس در برابر عبور از این خط قرمز موضع خواهند گرفت.

وی پیروزی‌های بزرگ مردم فلسطین در مقابله با رژیم صهیونیستی در قدس شریف را تبریک گفت و افزود: مقاومت تنها راه پیروزی مردم فلسطین است. فلسطینی‌ها باید بدانند مردم ایران برای رهایی قدس پای مبارزه با اشغالگران ایستاده‌اند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین حادثه تکان دهنده قتل دو کودک توسط اشرار را یک فاجعه اجتماعی خواند و گفت: قوه قضائیه در برخوردقاطع با این دو حادثه برای همیشه به این رویدادهای تلخ خاتمه دهد.

وی افزود: مطالبه مردم از قاضی سرعت در مجازات و دقت در عبرت‌آموزی این حادثه برای مردم است.

حبیبی تاکید کرد: فضای مجازی آلوده است و این آلودگی‌ها خود را در نوع جرایم و جنایات جامعه نشان می‌دهد. وزارت ارتباطات باید با هماهنگی مسئولان امنیتی و قضایی این فضا را برای تنفس مردم از آلودگی نجات دهند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: امروز امنیت سیاسی و اجتماعی مردم در فضای مجازی در معرض شرارت منافقان سیاسی و اشرار و تبهکاران اجتماعی است. ما خوف آن را داریم وقتی در این مورد تصمیم بگیرند که دیگر دیر شده باشد.

وی در پاسخ به این سوال که مواضع اصلی و کلی حزب موتلفه اسلامی را چه کسی اعلام می‌کند، تاکید کرد: از زمان دبیرکلی مرحوم استاد عسگراولادی و در دوره بعد از ایشان مکررا و صریحا اعلام شده مواضع اصلی و کلی حزب موتلفه اسلامی راجع به موضوعات و اشخاص حقوقی و حقیقی تنها توسط دبیرکل حزب اعلام می‌شود.

حبیبی در پایان با اشاره به انتشار هزارمین شماره «نشریه شما» و با تقدیر از دست‌اندرکاران نشریه، گفت: کلمه «شما» مخفف جمله «شهدای موتلفه اسلامی» است که امیدواریم دِینی که این شهدای عزیز برما دارند را تاکنون ادا کرده باشیم.