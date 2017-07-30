حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اینکه به نظر می رسد باشگاه پرسپولیس در پرونده مانوئل ژوزه سرمربی پرتغالی محکوم شده و باید مبلغی حدود ۷ میلیارد تومان به این مربی پرداخت کند، گفت: زمانی که من در هیات مدیره پرسپولیس بودم، حکم ژوزه را سریع به بخش حقوقی ابلاغ کردیم و کارها هم خوب پیش می رفت. قرار بود باشگاه قبل از صدور رای نهایی با یک منطق با ژوزه به توافق برسد ولی بعد از آن از باشگاه رفتم و دیگر نمی دانم چه شد.

وی افزود: قبل از آنکه کار به دادگاه عالی ورزش برسد این شانس را داشتیم که با ژوزه توافق کنیم. یکسری روابطی ایجاد شد که می توانستیم اینکار را بکنیم ولی این موضوع نهایی نشد و همانطور که می دانید پیگیری های حقوقی زمان بر است.

عضو پیشین هیات مدیره پرسپولیس درباره اینکه بحث خیانت یکی از مدیران سابق باشگاه و دادن اطلاعات به مراجع بین المللی در این پرونده هم مطرح شده است، تصریح کرد: این مباحث بازگشت به گذشته و پاک کردن صورت مسئله است. اگر کسی بگوید در گذشته فلان شده است، مشکلی حل نمی شود. این پرونده باید در دو سال گذشته سریعتر رسیدگی می شد. به هرحال باید از این حرفها گذشت و مشکل را حل کرد.

عبدی تاکید کرد: یکی از مباحثی که زمان حضور بنده در پرسپولیس مطرح شد این بود که با ایجاد سرمایه بیشتر، هزینه های باشگاه را هر سال با یک درصد مشخص پایین بیاوریم. بر اساس این برنامه، تولید بازیکن و تربیت مربی در دستور کار بود تا هزینه ها هر سال ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد و سالی دو تا سه بازیکن از تیم های پایه به تیم اصلی تزریق شوند. در این صورت پرسپولیس در عرض چند سال صاحب سرمایه زیادی می شد که به همان اندازه هزینه هایش کاهش می یافت.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس همچنین درباره ارزیابی اش از عملکرد این تیم در هفته نخست، گفت: شاید سعی در این باشد که پرسپولیس همانند سال گذشته بازی کند ولی تیم ها به دنبال خنثی کردن روش های پرسپولیس هستند. یک جورهایی می شود گفت دست پرسپولیس رو شده است و پرسپولیس باید دنبال راهکارهایی باشد که بتواند حریفانش را سورپرایز کند.