برگزاری انتخابات مجلس قانون اساسی ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با وجود تحریم انتخابات مجلس قانون اساسی ونزوئلا از سوی گروه ها و احزاب مخالف دولت، امروز یکشنبه این کشور صحنه برگزاری انتخابات خواهد بود.

مخالفان دولت ونزوئلا معتقدند که انتخابات مجلس قانون اساسی موجب می شود تا سوسیالیست ها و دولت «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا، تضمین بیشتری برای ادامه حضور در قدرت داشته باشند.

این انتخابات با هدف اصلاح قانون اساسی برگزار می‌شود.

مخالفان دولت با برگزاری اعتراض‌های گسترده در این کشور خواهان لغو برگزاری این انتخابات شده‌اند. مخالفان همچنین با برگزاری یک همه‌پرسی غیررسمی سعی در تحریم انتخابات ۳۰ جولای داشتند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا اوایل ماه می‌اعلام کرده بود که برای تشکیل مجلس موسسان و اصلاح قانون اساسی در نظر دارد انتخاباتی را در پایان ماه جولای برگزار کند.

وی معتقد است اصلاح قانون اساسی باعث برقراری صلح در این کشور خواهد شد.

در مقابل، مخالفان مادورو مدعی هستند که این امر باعث استیلای رئیس‌جمهوری ونزوئلا بر پارلمان این کشور خواهد شد و مادور سعی دارد با استفاده از این اصلاحات دست به یک دیکتاتوری در ونزوئلا بزند.

این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که از آغاز اعتراضات علیه دولت مادورو که از ابتدای ماه آوریل شروع شده است، بیش از ۱۱۰ نفر از معترضان جان خود را از دست داده‌اند.

در همه‌پرسی غیررسمی برگزار شده توسط مخالفان دولت که در ۱۶ جولای برگزار شد دست‌کم هفت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت ۳۱ میلیون نفری ونزوئلا شرکت کردند که از این تعداد ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر با برگزاری انتخابات مجلس موسسان مخالفت کردند.

دولت ونزوئلا اعلام کرده بود از روز پنج شنبه گذشته تا روز سه‌شنبه هفته جاری هر گونه تظاهرات در سراسر ونزوئلا ممنوع است.

به رغم ممنوعیت تظاهرات در ونزوئلا معترضان با حضور در خیابان‌های ونزوئلا دست به اعتراض علیه دولت زده‌اند.