رایزنی گروسی با مقام آمریکایی درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که مدتی است می کوشد حمایت محافل غربی برای دستیابی به تصدی دبیرکلی سازمان ملل را کسب کند، امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا شریکی کلیدی در تمامی حوزه‌ های فعالیت آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی (IAEA) است؛ از ایمنی و امنیت هسته‌ ای گرفته تا پادمان‌ ها، عدم اشاعه و کاربردهای صلح‌ آمیز علم و فناوری هسته‌ای!

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این باره مدعی شد: بسیار خرسندم که پذیرای سفیر «پرستون ولز گریفیت سوم» (نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین) در آژانس بودم و پیش از نشست هفته آینده شورای حکام، پیرامون مسائل مهمی از جمله ایران و سوریه با او گفتگو کردم.