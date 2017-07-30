پیام تسلیت ابتکار برای درگذشت انیمیشن ساز سبز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام تسلیت «معصومه ابتکار» که روز یکشنبه در مراسم تشییع پیکر نصیریان از محل ساختمان شماره ۲ خانه سینما خطاب به خانواده وی و اعضای خانواده هنری کشور قرائت شد، آمده است: فقدان هنرمند خوشفکر و متواضع مرحوم وحید نصیریان غمی بزرگ برای دوستداران محیط زیست است او که جایگاه والایی در هنر انیمیشن کشور داشت، عضویت در هیات داوران دوره پنجم هیات انتخاب دوره ششم جشنواره بین المللی فیلم سبز را به خاطر علاقه اش به طبیعت پذیرفت و مسئولانه برای انتقال بهترین آموزه های محیط زیستی به نسل جوان کشور تلاش کرد.

بی تردید آنجایی که هنر به یاری طبیعت می شتابد انسان بهره می برد و زمین نفسی تازه می کند هنرمند عزیز وحید نصیریان کوله بار مسئولیتش را به ما سپرد

و از میان ما رفت، باشد تا رهروان راه این یار با وفای جشنواره فیلم سبز باشیم.

قرار است پیکر وحید نصیریان پس از تشییع در تهران به زادگاهش (تبریز) منتقل و به خاک سپرده شود.

او که شامگاه پنجشنبه، پنجم مردادماه در سن ۴۶ سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت، متولد ۱۳۵۰ شهر اهر و فارغ‌التحصیل هنرهای زیبای تبریز در سال ۱۳۶۸و از فعالان عرصه‌ های نقاشی، فیلمنامه‌نویسی و کارگردانی انیمیشن بود.

نصیریان علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌های متعدد انفرادی، گروهی نقاشی و طراحی در داخل و خارج از کشور، تصویرسازی ۱۲ عنوان کتاب برای نوجوانان از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ را به انجام رساند.

وی به عنوان نویسنده و کارگردان انیمیشن‌های کوتاه و سریال‌های انیمیشنی، ساخت تعدادی فیلمهای کوتاه «سه قطره خون»، «بت ابدی»، «ضد نور»، «حفره»، «جای دیگر» و نویسندگی و کارگردانی انیمیشن بلند سینمایی «قلب سیمرغ» را برعهده داشت و کسب جوایز متعدد ملی و بین المللی و داوری بیش از ۵۰ جشنواره ملی و بین المللی فیلم و انیمیشن را در کارنامه هنری‌اش به ثبت رساند.