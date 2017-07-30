به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست مشترک کمیته فرهنگی ستاد اربعین با کارگروه اربعین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

سیدعباس صالحی، با اشاره به برگزاری راهپیمایی روز اربعین گفت: این رویداد از جمله اقداماتی است که دلی و اعتقادی است؛ به گونه‌ای که اربعین تبدیل به یک نماد و هویت شیعی شده است.

وی افزود: در این رویداد تمامی شیعیان از سراسر جهان مشارکت دارند. در طول سالیان برگزاری این واقعه به یک نماد هویت دینی و تمدنی و بهترین جلوه نماد تشیع در جهان اسلام و غیر اسلام تبدیل شده است؛ از این رو باید توجه داشت که این رویداد صرفاً زیارت و راهپیمایی نیست.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر استفاده از این فرصت معنوی برای خودسازی اجتماعی گفت: حضور ملیون‌ها زائر ایرانی در این رویداد یک فرصت فرهنگی و معنوی است که سرآمد همه رویدادهاست. این رویداد فرصتی برای خودسازی اجتماعی است و باید سعی کنیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

صالحی تصریح کرد: هر چه قدر نسبت به این رویداد شناخت بیشتری پیدا کنیم بهتر می‌توانیم با آگاهی بیشتر بهره‌برداری از آن را افزایش دهیم.

وی با اشاره به حوزه‌های مختلف اعم از خدمات رفاهی، امنیت، نظم و... در برگزاری مراسم اربعین گفت: از نظر فرهنگی این رویداد از دو منظر قابل توجه است؛ در وهله اول خدمات فرهنگی به زائران است که باید تلاش شود در طول برگزاری مراسم اربعین با کیفیت هرچه بیشتر انجام شود و در وهله دوم نیز مستندسازی و تصویرسازی این رویداد بزرگ در جهان تشیع است تا هم برای آیندگان و هم برای کسانی که کمتر آن را دیده‌اند، قابل بهره‌برداری باشد.

صالحی تصریح کرد: دولت نباید متولی و متکفل برگزاری اربعین شود، اربعین نباید دولتی شود و باید تلاش کنیم استعداد مردمی را افزایش دهیم. باید تلاش شود تا استعدادهای مردمیِ در اختیار را شناسایی و به تشکل‌ها و صنوف مرتبط به اربعین حسینی وصل کنیم.

وی در پایان با اشاره به استفاده از این فرصت بزرگ جهان تشیع برای گسترش دیپلماسی فرهنگی عنوان کرد: از سوی دیگر باید تلاش شود تقویت دیپلماسی شیعه با مردم عراق مورد توجه قرار گیرد. همچنین محصولات فرهنگی که با این موضوع تولید می‌شوند باید از نظر محتوا و فرم و ساخت از زیبایی برخوردار باشند.

در ادامه این جلسه گزارشی از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اربعین سال گذشته ارائه شد و سپس اعضای کارگروه به بحث و تبادل نظر درباره این موضوع پرداختند.

در این نشست کارگروه حمید احمدی، مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور، داریوش رضوانی دبیر کارگروه فرهنگی و نمایندگانی از دیگر نهادها حضور داشتند.