برای مواجه مقتدرانه با دشمن ما به رویداد اربعین متمسک هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، سید محمدرضا خوشرو دبیر شورای علمی کمیته فرهنگی اربعین صبح امروز در همایش «اربعین، معنویت و اقتدار اسلامی» با بیان اینکه خداوند بشریت را هیچگاه بدون نسخه رها نکرده است گفت: ما شیعیان در طول تاریخ ولایت اهل بیت را در اختیار داریم و در مقاطع مختلف نیز رویدادهایی مانند انقلاب اسلامی و اربعین حسینی به شکل کنونی را برای ما فراهم کرده اند.
وی با اشاره به جنبههای مختلف رویداد اربعین، اظهار داشت: ما در حوزه اقتصاد به دنبال رسیدن و کشف چگونگی چرخش مالی اربعین و پاسخ به این سوال هستیم که چگونه همه در این چرخش مالی سود میکنند.
خوشرو ادامه داد: در حوزه امنیت نیز زمانی که داعش چشم دوخته بود به خاک عراق به یاد داریم که سردار سلیمانی از فرصت اربعین برای پاکسازی خاک این کشور استفاده مثبت کرد.
دبیر شورای علمی کمیته فرهنگی اربعین اضافه کرد: برای مواجه مقتدرانه با دشمن نیز ما به رویداد اربعین متمسک هستیم و شیعیان در این فرصت اربعین نشان میدهند که ما از یک سو در کنار مردم غزه هستیم و از سوی دیگر افتخار میکنیم با ایرانیانی همراه هستیم که از اسرائیل انتقام گرفتند.
وی تصریح کرد: وقتی یک تجمع و حرکت عظیمی مانند پیاده روی اربعین شکل میگیرد چشمان مستقیم و رصدگران دشمن آنرا میبینند و حرکت اربعین را بررسی میکنند.
