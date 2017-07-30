۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

جهانگیری درگذشت والده «علی اکبر محتشمی پور» را تسلیت گفت

معاون اول رییس جمهور در پیامی به عضو مجمع روحانیون مبارز درگذشت مادر وی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در پیامی به حجت الاسلام سید علی اکبر محتشمی پور عضو مجمع روحانیون مبارز درگذشت مادر وی را تسلیت گفت.

متن پیام جهانگیری به شرح زیر است:

«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید علی اکبر محتشمی پور

خبر درگذشت مادر گرامیتان موجب تألم و تأسف گردید. این مصیبت اندوهبار را به جنابعالی و سایر بستگان محترم تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای آن بانوی پرهیزگار و مؤمنه که فرزندی صالح و انقلابی همچون جنابعالی برای خدمت به اسلام و انقلاب در دامان خود پرورش داد، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزا صبر و اجر مسألت دارم.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور»   

