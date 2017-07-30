۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

نمایشگاه سایبان بوریایی در نگارخانه ابن سینا برپا شد

نمایشگاهی مفهومی با عنوان "سایه بان بوریایی" در قالب هنرهای مدرن و مفهومی از جمعه، ۷ مرداد به مناسبت دهه کرامت در نگارخانه ابن سینا برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه دو، در این نمایشگاه که به کارگردانی آرش فنائیان برپا شده بیش از ۲۰۰ عکس از خواهر و برادران نژادها و ملیتهای مختلف از سراسر جهان در قالب اینستالیشن به اجرا رسیده است.

هنر چیدمان یا اینستالیشن، در واقع شاخه ای از هنرهای تجسمی است که در خود تلفیقی از هنرها را جای می دهد. هنرمند بسته به درک و دریافت خود، برای ابراز منویاتش تنگنای چهارچوب را برنتابیده، به هر ابزار بیانی ممکن چون حجم، نقش، خط، صدا و موسیقی، میمودرام، مالتی مدیا و...  با مخاطب خود گفتگو می کند. در نهایت تصمیم در برداشت به عهده مخاطب است.

علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به نگارخانه فرهنگسرای ابن سینا واقع در شهرک قدس، خیابان ایران زمین شمالی مراجعه کنند.

حمید نورشمسی

