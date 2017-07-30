انفجارگازدر زنجان ۱۳ مصدوم برجای گذاشت/نشت گاز شهری عامل انفجار

علیرضا زراعتچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه امروز با مرکز پیام مرکز فوریتهای پزشکی استان زنجان تماس حاصل شده است، افزود: این حادثه موجب تخریب تعدادی از منازل مسکونی اطراف و ریختن شیشههای منازل همه همسایهها شده است.
وی ادامه داد: حادثه انفجار گاز در یک منزل مسکونی رخ داده است و این حادثه فوتی نداشته، اما حال یکی از مصدومان وخیم گزارش شده است.
رئیس مرکز فوریتهای پزشکی استان زنجان فزود: پس از دریافت تماس، خودروهای مرکز فوریتهای پزشکی از پایگاههای مرکزی، قائم، فاتح و ولیعصر به محل حادثه در خیابان ضیایی اعزام شدهاند.
زراعتچی گفت: اقدامات درمانی پیش بیمارستانی برای مصدومان انجام شده و آنها به بیمارستان آیتالله موسوی زنجان منتقل شدهاند و پنج نفر از این مصدومان مرد، سه نفر زن و یک نفر هم دختر بچه پنج ساله بوده است.
نشست گازشهری عامل انفجار صبح امروز خیابان ضیایی
مدیرعامل سازمان آتشنشانی زنجان دلیل انفجار صبح امروز در خیابان ضیایی را انباشت گاز شهری عنوان کرد و گفت: ساعت ۹:۳۴ دقیقه صبح امروز انفجار مهیبی در خیابان ضیایی رخ داد که ماموران آتشنشانی بلافاصله به محل اعزام شده و شرایط را تحت کنترل قرار دادند.
حمید یاختیفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شدت انفجار به حدی بود که شیشه ساختمانهای همجوار فروریخته و به برخی خودروهای پارک شده در محل نیز خسارت وارد شده است، افزود: در حال حاضر ماموران آتش نشانی به همراه عوامل امدادی در محل حضور دارند.
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