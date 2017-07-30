به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه دعبل عنوان دوسالانه‌ای است که به همت بنیاد دعبل خزاعی و با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از آثار عاشورایی برتر راه‌اندازی شده و در آن، کارشناسان و صاحبنظران حوزه‌های مختلف، به بررسی و ارزیابی کتاب‌های عاشورایی منتشرشده در هر دو سال می‌پردازند.

در دوره‌ی اول این دوسالانه که در سال ۹۴ برگزار شد، تعداد ۵۳۷ اثر در ۱۸ رشته مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت ۲۰ اثر برگزیده شدند.

از برگزیدگان دوره اول می‌توان به کتابهای «تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهداء» اثر مهدی پیشوایی و «شهادتنامه‌ی امام‌حسین(ع)» اثر محمد محمدی ری‌شهری (رشته‌ی مقتل)، «تحول گفتمان در گزارش واقعه کربلا» اثر رقیه میرابوالقاسمی (رشته‌ی پژوهش فرهنگی)، «آیین و اسطوره در ایران شیعی» اثر جبار رحمانی (رشته‌ی پژوهش اجتماعی)، «ضربان ذات» اثر قربان ولیئی (رشته‌ی شعر)، «ماه به روایت آه» اثر ابوالفضل زرویی نصرآباد (رشته‌ی ادبیات داستانی)، «دفتر تعزیه ۱۱ و ۱۲» اثر داود فتحعلی بیگی و مهدی دریایی (رشته‌ی ادبیات نمایشی) و «یاد یار و دیار» اثر حمید گروگان (رشته‌ی داستان کودک) اشاره کرد.

در دوره دوم این جایزه ۳۴۰ اثر در ۱۹ رشته داوری شده‌اند که از آثار منتخب و پدیدآورندگان‌شان در اختتامیه تقدیر خواهد شد. همچنین فهرست کاندیداهای هر رشته، یک هفته قبل از برگزاری اختتامیه اعلام می‌شود.