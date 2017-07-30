به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیانزاده در آئین آغاز به کار همزمان ۳۱ کتابخانه سیار کانون با عنوان «قاصدک مهربانی» که امروز (هشتم مرداد ماه) در محل مرکز آفرینشهای فرهنگی ادبی کانون پرورش فکری برگزار شد، کتابخوانی را عامل رشد یک جامعه دانست و افزود: جامعه متفکر و کتابخوان، جامعهای است که میتواند آینده خود را به درستی رقم بزند و اگر کتابخوانی از دوره کودکی شروع شود، شالوده یک جامعه اندیشمند ریخته خواهد شد و در این میان مربیان کانون پرورش فکری سهم مؤثری دارند و کانون با وجود ۱۰۱۲ کتابخانه در سراسر کشور، تأثیر مهمی در اشاعه فرهنگ در جامعه دارد.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: مربیان کانون، شوق خواندن را در بچهها ایجاد میکنند و لذت حقایق را به آنها میچشانند. ما با این نگاه به سراغ روستاها، مناطق مرزی و عشایری و حاشیه شهرها رفتهایم، چون در این مناطق علاوه بر رشد و اعتلای فرهنگی، توجه به آسیبهای اجتماعی هم اهمیت دارد و موضوع کتاب و کتابخوانی باید جدی گرفته شود. به عبارتی ما باید در کنار امنیت فرهنگی، امنیت اجتماعی را هم مورد توجه قرار دهیم.
حاجیانزاده، وجود کتابخانههای شهری و روستایی را عامل مهمی در ایجاد عدالت فرهنگی دانست و افزود: ما در راستای تحقق عدالت فرهنگی و اجتماعی باید توجه ویژه به مناطق روستایی که ۳۰ درصد گستره کشور را تشکیل میدهند، داشته باشیم. وجود کتابخانههای سیار کانون به تحقق این عدالت اجتماعی کمک میکند و باعث میشود بچهها در روستاها و مناطق دورافتاده هم با تازهترین کتابهای کانون آشنا شوند و مربیان کانون در کتابخانههای سیار، علاوه بر کتابخوانی کودکان را با فعالیتهای دیگر چون تئاتر، قصهگویی، بازی و سرگرمی هم آشنا میکنند و رابطه بچهها و مربیان بسیار رابطه خوب و مؤثری است.
مدیرعامل کانون پرورش فکری به چشمانداز آینده این مرکز اشاره و بیان کرد: بر آنیم تا تعداد کتابخانههای سیار را به ۵۰۰ واحد افزایش دهیم و هر کتابخانه، ۲۰ روستا را پوشش میدهد. همچنین میکوشیم تا مجمع خیرین فرهنگی کودک و نوجوان را شکل دهیم تا یک جریان جدید در کانون پرورش فکری شکل بگیرد و اجرا شود، چرا که در سالهای اخیر مدرسهسازی به خوبی جا افتاده اما خیرین چندان که باید و شاید با ساخت کتابخانه و تجهیز آن آشنا نیستند.
فریدون واحدی مدیر توسعه و مدیریت منابع کانون پرورش فکری هم با اشاره به اینکه ۱۷۰ کتابخانه سیار روستایی وجود دارد، گفت: فعالیتهای کانون نزدیک به ۲۰۰۰ روستا را تحت پوشش قرار میدهد و ما امیدواریم به کمک سازمان برنامه و بودجه و همچنین سایر دستگاهها بتوانیم گوشه به گوشه این سرزمین را تحت پوشش فعالیتهای خود به ویژه با محور کتابخوانی قرار دهیم.
وی در ادامه به خرید و تجهیز ناوگانهای سیار روستایی از طریق اعتبارات استانی اشاره و بیان کرد: باید نگاه همدلانهتری در این زمینه وجود داشته باشد. ما امروز با حمایت سازمان برنامه و بودجه توانستهایم ۳۳ ناوگان را به کتابخانههای سیار روستایی خود اختصاص دهیم. مربیان ما میخواهند که ناوگانها نوسازی و بازسازی شوند. همچنین این ناوگانها باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند و همه اینها به تأمین اعتبار احتیاج دارد. امیدوارم که یک ردیف اعتباری مستقل در استانها برای بازسازی و نوسازی ناوگانهایی که در اختیار کتابخانههای سیار قرار میگیرد، در نظر گرفته شود.
واحدی همچنین خاطرنشان کرد: ما به وجود پنج تریلی سیار برای اجرای تئاتر روستایی احتیاج داریم و در حال حاضر تنها یک تریلی در اختیار ماست؛ امیدوارم اعتبار لازم برای در اختیار داشتن چهار تریلی دیگر هم به کانون پرورش فکری تعلق بگیرد.
