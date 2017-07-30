سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی چند فقره سرقت اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، مأموران تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار قرار دادند.
این مقام انتظامی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ مدرس سارقی را دستگیر که در بازجویی فنی ماموران، به شش فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد.
وی تصریح کرد: در اقدامی دیگر ماموران انتظامی کلانتری ۲۱ محمود آباد نیز سارقی را دستگیر کردند که در بازجویی فنی، متهم به چهار فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.
سرهنگ طرهانی افزود: همچنین در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۲ بازار نیز یک سارق را دستگیر که سارق در بازجویی تخصصی ماموران به سه فقره انواع سرقت اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده قضایی به مراجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مواد مشکوک موضوع را بلافاصله با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.
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