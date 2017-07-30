افزایش همکاری کشورهای عضو اکو در حوزه گردشگری

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، زهرا احمدی‌پور رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری پس از این دیدار با بیان این‌که دو طرف بر افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اشتراکات کشورهای عضو اکو تأکید کردند، گفت: «برای افزایش همکاری‌های سازمان میراث‌فرهنگی و مؤسسه اکو بستر بسیار مناسبی در زمینه‌های مختلف وجود دارد.»

او تصریح کرد: «میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس کشورهای عضو اکو هم از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند به‌عنوان یکی از زمینه‌های همکاری درنظر گرفته شود.»

معاون رئیس‌جمهوری، با تأکید بر افزایش همکاری‌های کشورهای عضو اکو در حوزه گردشگری، اضافه کرد: «”تبریز۲۰۱۸“ رویداد بسیار مهمی برای معرفی ظرفیت‌ها و امکانات گردشگری ایران است و مؤسسه فرهنگی اکو می‌تواند در این زمینه نقش و جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.»

او تأکید کرد: «رویداد ”تبریز۲۰۱۸“ را می‌توان سرآغازی برای توسعه همکاری‌های مؤسسه فرهنگی اکو و سازمان میراث‌فرهنگی قلمداد کرد. این دو مجموعه فرهنگی در زمینه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی نیز می‌توانند فعالیت‌های مشترک داشته باشند.»

رئیس سازمان میراث‌فرهنگی همچنین، با همراهی سعید شیرکوند معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث‌فرهنگی و رئیس مؤسسه فرهنگی اکو، از بخش‌های مختلف این مؤسسه بازدید کرد.