۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۳۰

مدیرکل هواشناسی گلستان:

دمای هوا درگلستان ۱۰ درجه کاهش می یابد/احتمال وقوع آبگرفتگی معابر

گرگان- مدیرکل هواشناسی استان گلستان از کاهش ۱۰ درجه ای دما در گلستان خبر داد و گفت: احتمال وقوع آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه های گلستان وجود دارد.

نوربخش دادشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اواخر روز یک شنبه، هشتم تیرماه، سامانه ناپایداری گلستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد که وزش شدید باد، مواج شدن دریا، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده و کاهش هشت الی ۱۰ درجه ای دما را در پی خواهد داشت.

داداشی با اشاره به ورود امواج سامانه بارشی از صبح دوشنبه از سمت غرب به استان خاطرنشان کرد: این سامانه تا روز جمعه هفته جاری در استان گلستان باعث ناپایداری هوا خواهد شد.

وی هشدار داد: ورود این سامانه وقوع بارش های رگباری در نواحی مستعد در استان را به دنبال خواهد داشت که با آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه های استان همراه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گلستان تصریح کرد: روزهای سه شنبه و چهارشنبه بارش های نقطه ای بیشتر خواهد بود و با توجه به اینکه بیشتر مدل ها شدت بارش های رگباری را در شمال استان خراسان شمالی نشان می دهند لذا احتمال طغیان رودخانه اترک و همچنین افزایش شدت جریان آن در استان گلستان وجود دارد. 

