به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عنقا نویسنده، طراح و تهیه کننده سریال «پیکسل» به کارگردانی محمدحسین لطیفی درباره آخرین وضعیت این سریال که قرار است در اینترنت پخش شود، گفت: درحال حاضر مراحل پایانی آماده سازی این اثر مانند صداگذاری، دوبله و زیرنویس آن به زبان های مختلف طی می شود.

وی افزود: در حال حاضر «پیکسل» به چهار زبان روسی، ترکی، اردو و عربی دوبله می شود و همزمان ستار اورکی مشغول انجام کارهای پایانی ساخت موسیقی این اثر است.

عنقا عنوان کرد: با توجه به اینکه جنس ارایه این اثر به مخاطب تفاوت دارد، کارهای فنی مضاعف تری نیز دارد برای مثال نوع اصلاح رنگ و استفاده از کمیک موشن های آن متفاوت است، از همین رو در حال حاضر مشغول انجام این کارها نیز هستیم. در عین حال زمانی که «پیکسل» ارایه شود ملحقاتی به عنوان محصولات جانبی دارد که مشغول آماده سازی آنها برای عرضه یک جا نیز هستیم.

به گفته وی، ملحقات پیکسل متشکل از برنامه ها و سامانه های پیوسته ای است که مخاطبان برای اولین بار در فضای مجازی با آن روبه رو خواهند شد.

این نویسنده در پایان گفت: «پیکسل» از دو، سه هفته آینده آماده عرضه عمومی از شبکه های اینترنتی می شود.

«پیکسل» نخستین سریال تعاملی به حساب می آید که طراحی، نویسندگی و تهیه کنندگی آن بر عهده حامد عنقا است. او ساختار روایی سریال را با شیوه ای متفاوت پایه ریزی کرده است تا مخاطب خودش بتواند در سرنوشت قهرمان داستان مشارکت داشته باشد. کارگردانی فاز اول این سریال را محمود معظمی و فاز دوم و سوم را محمدحسین لطیفی بر عهده داشت.

حمید گودرزی، سحر قریشی، کامبیز دیرباز، پوریا پورسرخ، برزو ارجمند، لیلا اوتادی، جواد یحیوی، نرگس محمدی، یاسمن معاوی، وحید شمسایی، امید حاجیلی و محمدحسین لطیفی با هنرمندی مهراوه شریفی نیا بازیگران اصلی «پیکسل» هستند.