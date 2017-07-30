به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی فوتسال جام باشگاه های آسیا بین دو تیم گیتی پسند ایران و چونبوری تایلند از ساعت ۱۶:۳۰ امروز یکشنبه - به میزبانی ویتنام)برگزار شد که این مسابقه در نهایت با نتیجه ۲ بر ۳ به سود نماینده تایلند به اتمام رسید.

گیتی پسند در نیمه نخست دو گل از حریفش خورد و غافلگیر شد. گل اول روی اشتباه بازیکنان گیتی پسند برای چونبوری به دست آمد و گل دوم هم از روی نقطه پنالتی دوم وارد دروازه نماینده ایران شد.

گیتی پسند اما نیمه دوم را خوب آغاز کرد و در حالی که هنوز ۱۰ ثانیه از شروع این نیمه نگذشته بود، احمد اسماعیل پور با استفاده از اشتباه دروازه بان چونبوری، گل اول را به ثمر رساند. دقایقی بعد علی اصغر حسن زاده هم گل تساوی را برای نماینده ایران به ثمر رساند.

با این حال طولی نکشید که چونبوری گل سوم را هم زد تا نتیجه بازی ۳ بر ۲ دنبال شود. در ادامه تلاش های بازیکنان گیتی پسند ثمری نداشت و دفاع خوب حریف مانع از بازشدن مجدد دروازه این تیم شد تا نماینده ایران نتواند به دومین عنوان قهرمانی خود در قاره آسیا دست پیدا کند. گیتی پسند در مرحله مقدماتی نمایندگان چین و ژاپن را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی رسید.

فوتسالیست های ایران در این مرحله بانک بیروت را از پیش رو برداشتند و در نیمه نهایی هم الریان قطر را شکست دادند اما در فینال از عهده تیم چونبوری تایلند برنیامدند و به عنوان نایب قهرمانی رسیدند.