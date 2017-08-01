بهتاش جاه طلبی جوان امروزی را دارد/ شخصیتی متفاوت در «پایتخت ۵»

بهرام افشاری بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش فرزند بهبود که در سریال «پایتخت ۵» به کارگردانی سیروس مقدم برعهده دارد، گفت: من نقش شیرافکن فرزند بهبود را در سریال «پایتخت» برعهده داشتم که این اسم به بهتاش تغییر پیدا کرد. به نظرم این اسم بامزه است و ممکن است بیشتر در گوش مخاطب باقی بماند.

وی ادامه داد: من پیش از این نقش شیرافکن را با گریم، تن صدا و جنسی متفاوت در سریال «پایتخت» بازی کردم که خاطره خوبی از آن ماند و با اینکه چند سال است از آن می گذرد اما هنوز مردم آن را به خاطر دارند. این اتفاق وظیفه مرا سنگین تر می کند که باید نقش بهتاش را به گونه ای بازی کنم که در کمال احترام به نقش شیرافکن بتوانم جنسی متفاوت تر از آن نقش را برای مخاطبان «پایتخت» ارایه دهم.

بازیگر سریال «علی البدل» درباره نقش خود در «پایتخت» اظهار کرد: من تلاش بسیاری کردم تا این نقش را دربیاورم همچنین کمک های بازیگران مقابلم و راهنمایی های آقای تنابنده نیز بسیار تاثیرگذار بود.

چالش های بهتاش همان چالش های جوان امروزی است

افشاری ادامه داد: چالش های بهتاش همان چالش های جوان امروزی است، خواسته هایی دارد و برای آنها تلاش می کند اما شاید کمی بدشانس هم است. از طرفی کمی سست است، او راحت طلبی هایی دارد و چیزی برایش اصل نیست. همچنین در عین حال که پر از جاه طلبی است عملی را که باید برای خواست هایش داشته باشد، انجام نمی دهد.

این بازیگر درباره سختی های کارش اظهار کرد: کار من سخت است چون مخاطب پیش از این هم از من در این سریال نقشی را دیده است و من باید به عنوان بازیگر این فصل کیفیت کارم را بالا ببرم چون اگر مردم بار پیش از من راضی بوده اند، دلیل نمی شود که باز هم خوششان بیاید. البته خود من ابتدا درباره نقش و جغرافیای نقش تحقیق کرده و با کسانی که شباهت هایی با نقش من دارند صحبت و نکاتی را یادداشت می کنم تا به تدریج بتوانم مشخصات بیرونی این نقش را پیدا کنم.

بازیگر سریال «پایتخت» در پایان عنوان کرد: نقش من در «علی البدل» تکه کلامی نداشت بلکه به تدریج ویژگی هایی را متناسب با محیط پیدا کردم. در این سریال هم به تدریج پیش می روم تا بتوانم ویژگی هایی را از آن خود کنم و یک شخصیت بسازم چون من به سمت ساخت یک تیپ نمی روم. البته تیپ سازی هم اهمیت بسیاری دارد و گاهی تیپ های ماندگاری از آثار نمایشی باقی مانده است اما در هر کاری تیپ جایی ندارد به طور مثال در اثری که همه شخصیت ها رئال هستند نمی توان تیپ بازی کرد.

سریال «پایتخت ۵» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری این روزها در حال تصویربرداری است و بازیگرانی چون علیرضا خمسه، محسن تنابنده، احمد مهرانفر، ریما رامین فر، نسرین نصرتی، هومن حاجی عبداللهی، بهرام افشاری و... در آن به ایفای نقش می پردازند.