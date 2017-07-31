به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، کتاب «قزوین در انقلاب مشروطیت» چهارشنبه (۱۱ مرداد) با حضور سیدعلی آل‌داود، علیرضا ملایی توانی و مهدی نورمحمدی در سرای اهل قلم نقد می‌شود.

کتاب «قزوین در انقلاب مشروطیت» تحقیقی است درباره تاریخ مشروطه در قزوین که طی آن نویسنده رویدادهای مشروطه را در این شهر از سال ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۰ ش/ ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۰ قمری بازگو کرده است. منابع نویسنده بر دو دسته‌اند: یک دسته منابع و متون چاپ شده شامل تاریخ‌های دست اول و مقالات و کتاب‌های دیگر و دسته دیگر مجموعه‌ای از اسناد نویافته و منتشر نشده. بخش اصلی اسناد مربوط به خاندان شیخ الاسلامی قزوینی است که در انقلاب مشروطه نقش مهمی داشته‌اند.

در پایان کتاب تصاویر اسناد و عکس‌هایی از رجال قزوینی عصر مشروطه، به خصوص خاندان شیخ الاسلامی آورده شده است. کتاب با فهرست منابع و فهرست اعلام به پایان می‌رسد.

نشست نقد و بررسی کتاب «قزوین در انقلاب مشروطیت» چهارشنبه (۱۱ مرداد) ساعت ۱۷ در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲، طبقه همکف برگزار می‌شود.