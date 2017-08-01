۸ رئیس جمهور و ۱۹ رئیس مجلس در مراسم تحلیف شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز اسماعیلی با بیان اینکه تاکنون حضور حداقل ۹۲ هیئت بلندپایه خارجی و بین المللی در این مراسم مسجل شده و احتمال افزایش تعداد هیاتها نیز وجود دارد، گفت: در این مراسم ۲۵ هیئت از آسیا و اقیانوسیه، ۲۶ هیئت از کشورهای عربی و آفریقایی و ۳۰ هیئت از اروپا و قاره آمریکا شرکت می کنند.

وی همچنین از حضور ۱۱ هیئت از دبیران کل و مسوولان ارشد سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در این مراسم خبر داد و گفت: در مراسم تحلیف ریاست جمهوری هشت رئیس جمهور و ۱۹ رئیس مجلس حضور خواهند داشت.

به گفته اسماعیلی ۹ معاون رئیس جمهور و نخست وزیر، هفت معاون رییس مجلس، ۱۱ وزیر امور خارجه و ۳۵ فرستاده ویژه کشورها نیز در مراسم تحلیف ریاست جمهوری حضور دارند.

معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری افزود: همچنین در این مراسم ۱۲ معاون وزیر خارجه، شش رییس گروه دوستی پارلمانی و دو رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان‌ها حضور خواهند داشت.