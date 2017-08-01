اختصاص ۸۸ میلیارد ریال برای بازسازی بیمارستان ١٧ شهریور برازجان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کشور ٨٨ میلیارد ریال را به بازسازی بیمارستان ١٧ شهریور برازجان اختصاص داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر افزود: تامین اعتبار این پروژه از مصوبات سفر سال گذشته دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان بوشهر بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های مؤثر استان به ویژه استاندار بوشهر و نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی این اعتبار به استان ابلاغ شده است.

عوض‌پور بیان کرد: در مرحله اول ۴۰ میلیارد ریال نقدینگی آن تامین شده است.