۴ متخلف شکار در استان بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با تخریب محیط زیست و جلوگیری از شکار غیرمجاز تلاش های گسترده‌ای صورت گرفته است و یگان حفاظت با جدیت پیگیر است.

وی ادامه داد: در همین راستا ماموران یگان حفاظت محیط زیست تنگستان در منطقه شکار ممنوع شاهزاده ابراهیم-تنگ باهوش در منطقه شیرمرد متوجه یکدستگاه موتورسیکلت شدند که به طرز ماهرانه ایی در یکی از دره‌های فصلی منطقه فوق الذکر مخفی شده بود.

دلشب اضافه کرد: ماموران به‌منظور دستگیری متخلفین به صورت نامحسوس و در یک هوای بسیار گرم جاده خاکی شیرمرد - آباد را تحت نظر گرفتند که نهایتا در ساعت ۲۳ شب با مشاهده نور یک‌دستگاه خودرو مسیر را مسدود کردند و پس از دستور ایست به خودرو مورد نظر و بازرسی از آن چهار نفر متخلف دستگیر شدند.

وی بیان کرد: از این افراد یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی تک لول پنج تیر غیر مجاز، ۱۳ قطعه کبک، ۱۸ قطعه تیهو، هشت عدد فشنگ ساچمه ریز، سه عدد فشنگ دانه درشت(مخصوص شکار پستانداران)، یک دستگاه دوربین چشمی، یک عدد تیغه چاقو، دو عدد کوله پشتی و یک بسته ساچمه مربوط به فشنگ‌های ساچمه زنی کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزودک متخلفین به اداره محیط زیست تنگستان عودت و پس از تنظیم صورت‌جلسات مربوطه و با اخذ دستور مقام قضایی برای سیر مراحل قضایی در همان شب با وسایل شکار تحویل پلیس اطلاعات وامنیت شهرستان تنگستان شدند.