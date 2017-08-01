به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین اخبار از گزینه نهایی تصدی پست وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم، گفت: خوشحالیم که شخص رئیس جمهور یکی از معاونان فعلی وزارت ارتباطات را به عنوان کاندیدای اصلی این وزارتخانه انتخاب کرده اند.

وی گفت: تا زمانی که رئیس جمهور در مراسم تحلیف اسامی وزرا را اعلام نکنند، ما نیز آن را اعلام نخواهیم کرد و حق رئیس جمهور است که خودشان بخواهند کاندیداهای اصلی را اعلام کنند.

واعظی با تاکید بر اینکه از ابتدا نیز در لیست رئیس جمهور اکثر معاونان وزارت ارتباطات کاندیدای اصلی تصدی پست وزیر در این وزارتخانه بودند، افزود: این نشان از نگاه اعتمادآمیز شخص رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و کار تیمی صورت گرفته طی چهار سال اخیر است.

وی با بیان اینکه این بهترین قدرشناسی است که از کل بدنه وزارت ارتباطات صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: هم اکنون در لیست اصلی رئیس جمهور نام یکی از معاونان من به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم دیده می شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا سمت تصدی مسئولیت دفتر رئیس جمهور به واعظی نهایی شده است نیز گفت: این موضوع را از آقای رئیس جمهور بپرسید.

به گزارش مهر، آخرین شنیده ها حاکی از آن است که محمدجواد آذری جهرمی که هم اکنون مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات است به عنوان گزینه اصلی تصدی پست وزارت ارتباطات از سوی رئیس جمهور معرفی خواهد شد.