سازمان مجاهدین خلق با رهبری روحانیت مخالف بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، مراسم رونمایی نقد و بررسی کتاب «عملیات مهندسی» همراه با نشست بررسی کارنامه بخش ویژه نظامی سازمان مجاهدین خلق، با حضور «محمدحسن روزی‌طلب» نویسند کتاب و «علی‌اکبر طاهری» کارشناس ارشد حوزه اطلاعات امنیت و استاد دانشگاه عصر دوشنبه ۹ مرداد در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

محمدحسن روزی طلب نویسنده این کتاب درباره شکل گیری کتاب خود اظهار داشت: اعلام نظامی سازمان مجاهدین خلق در ۳۰ خرداد اتفاق مهمی بود. حال و هوای امروز ما نیز متاثر از این روز است. پژوهش های قبلی موضع یک طرفه ای داشتند. این سازمان یک خطر بالفعل برای نظام است که این مساله تاریخ نویسی را دچار مشکل می‌کرد. این مورد براحتی ابطال پذیر است چرا که کنش قضایی نظام در آن لحاظ نمی‌شود. مثل برخورد قضایی در ماجرای بعد از هفتم تیر.

وی در ادامه افزود: ما از چند سال گذشته سعی کردیم به کنش و واکنش نظام هم بپردازیم. ما برای اولین بار با کارشناسان طراز اول گفتگو کردیم. در مورد جزئیات کتاب باید بگویم که تلاش داشتیم کتاب شکنجه را ویرایش جدید کنیم. در بررسی اولیه اطلاعات دیگری را مورد بررسی قرار دادیم. مجموعه این اطلاعات در نهایت کتاب عملیات مهندسی را شکل داد.

این نویسنده تاریخ معاصر درباره معنای عملیات مهندسی گفت: در سازمان امکان خودسری وجود ندارد. سازمان بعد از ضربه‌ای که در قضیه موسی خیابانی حرکت نظام را حرکت پیچیده ای تصور نمی‌کردند. بعد از ضربه ۱۲ اردیبهشت آنها به این نتیجه رسیدند که حرکت نظام از چهار عامل نشات می‌گیرد. اول اینکه نظام تعقیب و مراقبت بالایی دارند. دوم اینکه نظام از نفوذ استفاده می‌کند همچنین از شکنجه هواداران سازمان اطلاعات می‌گیرد چهارم هم نظام از امکانات مخابرات استفاده می‌کرده برای همین نظام توانسته به سازمان ضربه بزند. سازمان تصمیم می‌گیرد با دستگیری فعالان نظام در این چهار بخش به شگردهای حکومت پی ببرد.

با بیان اینکه منافقین همواره در طول حیات خود در پی براندازی حکومت مرکزی بوده اند، گفت: این گروهک تا سال ١٣٥٠ توانستند امکاناتی را کسب کنند و از طرفی قصد ترور شاه را داشتند که آن را در توان خود ندیدند. با برنامه ریزی آنها برای اخلال در جشن های ٢٥٠٠ ساله بدلیل اقدام زودهنگام و بدون برنامه حدود ١٤٠ نفر از مرکزیت سازمان و هواداران آنها توسط ساواک دستگیر شد.

وی افزود: اقدامات بعدی سازمان در سالهای بعد مانند ترور و عملیات انفجاری، بیشتر واکنشی بود تا از چریک های فدایی عقب نمانند.

طاهری با بیان اینکه در مقطع انقلاب منافقین به این تفکر رسیدند که راس حکومت توسط روحانیت غصب شده است، گفت: به همین دلیل تصمیم گرفتند به سازماندهی جدید دست بزنند. عده‌ای گمان می‌کنند اگر سازمان وارد حکومت می‌شد، اقدامات مسلحانه انجام نمی‌داد. اما این تصور غلطی است، آنها با رهبری روحانیت مخالف بودند. خط مشی اتخاذ شده توسط سازمان این بود که تشکیلات گسترده و سراسری را راه بیاندازد تا بصورت پیوسته با اتخاذ مواضع مناسب، رویارویی با نظام نداشته باشد به همین دلیل توانست هواداران و سمپات های فراوانی را در اقصی نقاط کشور به دست بیاورد.

این کارشناس امنیتی با بیان اینکه برنامه سازمان و استراتژی اصلی آنها برای ٦ ماه بعد از ٣٠ خرداد ١٣٦٠ بود، گفت: برنامه ریزی آنها به اینگونه بود که با جذب نیروهای بیشتر و تهیه سلاح و مهمات دست به حرکت های اعتراضی آمیخته با خشونت بزنند.

وی افزود: اگر این ماجرا ٦ ماه دیرتر صورت میگرفت قطعا آسیب های بیشتری به نظام وارد می شد.

طاهری گفت: پس از اعلامیه دادستانی مبنی بر کنار گذاشتن سلاح توسط گروه ها و عزل بنی صدر کادر مرکزی سازمان در جلسه ای که تشکیل دادند به این نتیجه رسیدند تا وارد فاز نظامی شوند اما نگرانی اصلی رجوی نفوذی ها بودند.

کارشناس امنیتی تاکید کرد: دستگیری ها و تاکتیک های گسترده جمهوری اسلامی باعث شکست سازمان در این زمینه شد.

وی با اشاره به اینکه ترورهای مقطعی بین نیمه سال ٦٠، تا سال ٦٥ برای فراری دادن کادر های سازمان بوده است، اظهار داشت: در سال ٦٥ رجوی از فرانسه اخراج شد و در عراق مستقر شد. رجوی معتقد بود آنچنان که لازم است برای جنگ انرژی نگذاشتند، لذا دست به یک سری تصفیه ها در سازمان زدند.

طاهری افزود: منافقین از اسفند ٦٥ تا خرداد ٦٧ بیش از ٩٤ عملیات را غالبا علیه پاسگاه ها و مراکز مرزی ما انجام دادند.

این کارشناس امنیتی عملیات چلچراغ در خرداد ١٣٦٧ را دوره تغییر تاکتیک عملیاتی منافقین برشمرد و خاطرنشان کرد: رجوی تحلیلش این بود که جنگ چریکی دیگر کارساز نیست و باید وارد فاز عملیات مانوری شد.

وی یادآور شد: آنها عملیات فروغ جاویدان و یا همان مرصاد را برای ٦ ماه بعد از چلچراغ برنامه ریزی کرده بودند و حتی افرادی را برای آموزش خلبانی هواپیما و هلی‌کوپتر انتخاب کرده بودند، اما با پذیرش قطعنامه که حتی حزب اللهی ترین افراد هم آن را تصور نمی کردند، کلیه معادلات آنها بهم خورد.

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: آنها عملیات را در اوج نا آمادگی، به مرحله اجرا رساندند، تا آنجایی که افراد خود را از سرتاسر دنیا به عراق آوردند و همین تعجیل آنها شکستشان را رقم زد. در ادامه این نشست درباره دیگر عملیات نظامی منافقین از جمله عملیات چلچراغ و فروغ جاویدان بحث و گفتگو شد و کارشناسان حوزه مبارزه با نفاق، به طرح بحث و پاسخگویی به سوالات پرداختند.

در پایان این مراسم از کتاب «عملیات مهندسی»، رونمایی شد.