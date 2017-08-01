شورای اسلامی شهر جایگاه طرح موضوعات سیاسی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در دیدار با منتخبین شورای اسلامی شهر قم با تبریک ایام دهه کرامت، گفت: اعضای شورای شهر برای خدمتگزاری مطلوب به مردم برنامه ریزی جامع داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای شهر جای احزاب نیست، بلکه باید اعضای این شورا تدابیری برای توسعه شهر با لحاظ مسائل اجتماعی و اقتصادی، اتخاذ کنند، ممکن است مسلک سیاسی داشته باشند، اما شورا جایگاه طرح موضوعات سیاسی نیست، بنابراین باید تمرکز بر روی انجام کارهای شهری باشد.

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر باید اهداف راهبردی داشته باشند، افزود: پیگیری و انجام کارها توسط اعضای شورای شهر باید به نحوی باشد که مردم بعد از گذشت ۴ سال احساس کنند، شهر پیشرفت داشته است.

تأکید بر لزوم تحقق طرح جامع شهر قم

لاریجانی با تاکید بر لزوم تحقق طرح جامع شهر قم افزود: انجام خیلی از امور شهری روی زمین مانده است که یکی از این موضوعات رسیدگی به بافت مناطق قدیمی شهر قم است. البته در کل کشور به بافت مناطق قدیمی رسیدگی نشده است و در این راستا در برنامه ششم توسعه کشور، روی احیای بافت قدیمی شهرها تاکید شده، بنابراین باید دستگاه‌های ذی ربط به صورت عاقلانه در زمینه احیای بافت قدیمی شهرهای اقدام کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری افزود: امکانات رفاهی در شهر قم متوازن نیست و احساس می‌شود در ارائه امکانات تبعیض وجود دارد. به طور مثال در برخی از مناطق شهر امکانات کمتری نسبت به برخی از نقاط دیگر است.

وی ادامه داد: ممکن است طرح‌های بزرگ شهری اجرا شود، اما باید به موضوع توازن در توسعه شهر توجه شود و برنامه ریزی به نحوی باشد که همه مناطق از امکانات بهره‌مند شوند.

لاریجانی با اشاره به اینکه قم در منطقه خشک از لحاظ آب و هوایی قرار دارد، افزود: بخاطر ساخت و سازهای نادرست نیز فضای سبز در شهر قم در حال از بین رفتن است که باید به این موضوع توجه شود، چرا که بی‌توجهی به فضای سبز و خشک بودن منطقه قم می‌تواند در آینده شهر را با مشکلاتی مواجه کند، بنابراین شورای شهر باید به مسئله محیط زیست توجه کند.

توریسم زیارتی نقش مهمی در توسعه قم دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به توریسم زیارتی نقش مهمی در توسعه قم دارد، البته باید به صنعتی شدن این شهر نیز توجه شود، اما شورای شهر بیشتر می‌تواند در زمینه فراهم کردن امکانات برای توسعه توریسم زیارتی کار کند و در این راستا باید امکان اقامت ارزان قیمت نیز برای زائران شهر مقدس قم فراهم شود که در این موضوع خیلی نیاز به سرمایه گذاری بخش دولتی نیست. البته باید از دولت در پروژه‌های بزرگ کمک گرفت.

وی ادامه داد: باید شرایط برای سرمایه گذاری در شهرها فراهم شود و این امکان وجود داشته باشد که از سرمایه گذاران بعد از بهره برداری و سرمایه گذاری خود، عوارض اخذ شود، البته عوارض باید به صورت متناسب متناسب اخذ شود.

لاریجانی با اشاره به محدودیت منابع دولتی گفت: مدیران کشور باید مدیرانی باشند که درآمد کسب می‌کنند، البته این بدان معنا نیست که مردم را تحت فشار قرار داد، بلکه باید از سازوکار مناسب استفاده کرد تا پول خلق شود و بعد هزینه صورت گیرد که البته انجام این مهم در گرو اجرای صحیح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

عوارض نباید به میزان یکسان از همه اخذ شود

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قم مردم فقیر از بالا بودن میزان عوارض ناراحت هستند. بنابراین لزومی ندارد که عوارض به میزان یکسان از همه اخذ شود و در این راستا باید طبقه بندی صورت گیرد که عوارض متناسب اخذ شود، به طور مثال در اخذ عوارض شهرداری مربوط به خانه‌های کوچک، تخفیف اعمال شود.

لازم به ذکر است در ابتدای این دیدار منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قم، برنامه‌های خود را برای رئیس مجلس شورای اسلامی تشریح کردند.