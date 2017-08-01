آزادی سه نیروی حزب الله از اسارت گروه تروریستی جبهه النصره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، عملیات تبادل بین حزب الله لبنان و گروه تروریستی جبهه النصره بامداد چهارشنبه به اجرا درآمد.

در همین راستا، سه نیروی حزب الله از اسارت گروه تروریستی جبهه النصره آزاد شده و وارد منطقه اللبوه در شرق لبنان شدند تا از آنجا به سوی مناطق خود حرکت کنند.

هیاتی از امنیت عمومی لبنان به منظور تحویل گرفتن نیروهای مقاومت عازم منطقه عرسال شده بود. آزادی نیروهای حزب الله پس از آن انجام شد که گروه تروریستی جبهه النصره سه نفر از عناصر خود را از زندان رومیه لبنان تحویل گرفت.

سرلشکر «عباس ابراهیم» مدیر کل امنیت عمومی لبنان گفت: در این تبادل، زیاده خواهی های النصره به جایی نرسید و همان توافق نخستین اجرایی شد. هیچ یک از زندانیان النصره که مبادله شدند از افرادی که دستشان به خون نیروهای ارتش آلوده باشد نبودند.

حزب الله اعلام کرده بود که جبهه النصره نیمه شب سه شنبه به وقت بیروت سه تن از رزمندگانش را آزاد خواهد کرد.

در همین حال، سه اسیر آزاد شده از دست تروریست های گروه موسوم به جبهه النصره در میان استقبال پرشور مردمی به خانه های خود در بیروت بازگشتند.

ادامه عملیات خروج خانواده های تروریست های النصره از جرود عرسال نیز صبح چهارشنبه به اجرا گذاشته خواهد شد.