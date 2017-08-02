به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مهمان این دوره از جشنواره آیینی سنتی آثاری از ۷ هنرمند تئاتر همچون بهزاد فراهانی، افشین هاشمی، عطاالله صفرپور، سعید شهریار، محمد حاتمی، هواس پلوک و مهدی لطفی به اجرا در خواهند آمد.

مطابق اعلام دبیر خانه جشنواره در این بخش نمایش های زیر حضور خواهند داشت:

نمایش «چریکه واران» کارگردان هواس پلوک از کرمانشاه ( منتخب جشنواره آیینی کرمانشاه)

نمایش «روایت بلقیس» نوشته علیرضا نادری کارگردان محمد حاتمی از تهران

نمایش «شیرهای خان بابا سلطنه» به کارگردانی افشین هاشمی از تهران

نمایش «طبیب اجباری» به کارگردانی سعید شهریار از یزد ( منتخب جشنواره سیاه بازی مازندران)

نمایش «مطرب» به کارگردانی بهزاد فراهانی از تهران

نمایش «نبات و روبات» به کارگردانی عطاالله صفرپور از گرگان (منتخب جشنواره سیاه بازی مازندران)

نمایش «هرکی هست» نوشته و کارگردانی مهدی لطفی از تهران

هجدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی با دبیری داوود فتحعلی بیگی از ۸ تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می شود.