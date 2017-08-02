به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اداره آمار دولتی آفریقای جنوبی اعلام کرده است رکود اقتصادی که ماه ژوئن در آفریقای جنوبی مشاهده شده و نرخ بیکاری را ۳۰ درصد افزایش دادهاست موجب شده تا کسب و کار فروشندگان کتابهای دست دوم رونق پیدا کند.
اریک نوفال که در ۳۰ سال اخیر کارش فروش کتابهای دست دوم است، میگوید اخیرا در حالی که قصد داشت تا پنجمین کتابفروشی دست دوم خود را دایر کند، شاهد رقابت گستردهای در این بازار بودهاست.
وی از این حرفه به عنوان کاری پر سود که زود به نتیجه میرسد یاد کرد و گفت توجه به کتاب به این ترتیب دوباره رونق گرفته است.
در آفریقای جنوبی از پنج سال پیش آمار فروش کتاب به صورت دراماتیکی کاهش یافته بود و علاقهمندان به کتاب به بازار کتاب الکترونیک روی آوردند و بازار کتابخوانهایی چون کیندل گرم شده بود.
اما اکنون نوفال میگوید هیجان توجه به کیندل فروکش کرده و بسیاری از کتابخوانان آفریقای جنوبی دوباره به خواندن کتابهای کاغذی توجه نشان دادهاند.
با این حال هنوزشماری از مشتریان او علاقه چندانی به خرید کتاب جدید ندارند.
گفته میشود با کاهش ارزش راند آفریقا در برایر دلار که سال ۲۰۱۱ هشت راند در برابر یک دلار و اکنون ۱۳ راند در برابر یک دلار است، آمار خرید کتاب کاهش یافته است.
به گفته این کتابفروش در حالی که خرید یک جلد کتاب باید برابر با خوردن یک وعده غذا باشد - همان طورکه یک وعده غذایی در بریتانیا تقریبا ۷ پوند ویک نسخه کتاب نیز همین قیمت است- در آفریقا خرید یک وعده غذا برابر ۷۰ راند و یک نسخه کتاب جدید ۳۵۰ راند است وبه همین دلیل مردم به خرید کتاب جدید اقبال نشان نمیدهند.
این امر موجب شده تا بازار خرید کتاب دست دوم که قیمت پایینتری دارد، گرم شود.
گفته میشود با وجود کاهش توان اقتصادی، هستند افرادی که حاضرند برای خرید کتابهای نادر حتی پول زیادی هزینه کنند.
این کتابفروش میگوید: ما نسخه اول «راه طولانی به سوی آزادی» را که نوشته ماندلا است و دارای امضای او بود، حدود ۸۰ هزار دلار که بیش از ۶هزار دلار آمریکاست فروختیم
با این حال وی تاکید دارد که بازار کلکسیونرهای کتاب اندک است و به همین دلیل آنها بیشتر به فروش کتابهای دست دوم به طیف متفاوت مردم توجه دارند.
اقتصادانان چشمانداز مثبتی برای وضعیت اقتصادی آفریقای جنوبی در چند سال آینده ندارند و به همین دلیل به نظر میرسد وضع فروشندگان کتابهای دست دوم بتواند همچنان خوب باشد.
