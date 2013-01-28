کوبو در کانادا رقیب آمازون شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هافینگتون پست کانادا، آمازون این بار در برابر رقیبی به نام کوبو قرار دارد؛ یک کتابخوان الکترونیک که متعلق به خود کاناداست. با این حال آمازون به تازگی اعلام کرد کتابخوان کیندل پیپر وایت خود را در کانادا ارایه و کیندل معمولی خود را نیز در این کشور برای فروش عرضه می‌کند.

این در حالی است که آمازون اولین فروشگاه کیندل خود را ماه پیش در کانادا افتتاح کرد.

کوبو، محصول یک کمپانی کتابخوان الکترونیک از تورنتوی کاناداست، اما آمازون امیدوار است با ورودش به کانادا، این کتابخوان از پس رقابت برنیاید. با این حال این اولین باری نیست که کانادایی‌ها با کتابخوان کیندل آماوزن روبرو می‌شوند و آنها از مدت‌ها پیش این امکان را داشتند که این محصول را سفارش بدهند و بخرند، اما آمازون اعلام کرده که برای اولین بار کیندل پیپر وایت را در کانادا عرضه می‌کند.

قیمت کیندل کتابخوان 89 دلار و قیمت کیندل پیپیر وایت 139 دلار است و هزار فروشگاه در سراسر کانادا این محصولات را عرضه می‌کنند. یک محصول دیگر آمازون به نام کیندل فایر، اما هنوز وارد کانادا نشده و در بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا وارد چرخه فروش شده است.

کیندل پییپر وایت، سال پیش تولید شد و تنها در آمریکا برای فروش عرضه می‌شود و همانطور که از نامش پیداست، از نظر نور صفحه و امکانات لمسی آن، از ظرفیت‌های بیشتری نسبت به کیندل برخوردار است.

برمبنای آمار ارایه شده از سوی بوک نت کانادا، کوبو حدود 27 درصد از بازار کتاب الکترونیک کانادا را در اختیار دارد و پس از آن کیندل با 19 درصد در مکان دوم قرار دارد و آی پد با 14 درصد در جایگاه سوم است. به گفته پیتر لارسن، مدیرعامل کیندل، این کتابخوان هرجا که وارد شده به سرعت به پرفروش‌ترین کتابخوان الکترونیک بدل شده است و این کمپانی خوشبین است که بتواند این جایگاه را در کانادا نیز به دست بیاورد.