نکاتی در باب حاشیه سازی میرسلیم

محمدمهدی رحیمی: انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با تمام فراز و فرودها و نتیجه ای که داشت، به پایان رسید اما همچنان مصاحبه ها و نطق های انتخاباتی بعضا از گوشه و کنار شنیده می شود که یکی از نمونه های آن، اظهارات سید مصطفی میرسلیم در روزهای اخیر است. سخنان این نامزد انتخاباتی که موفق به اخذ ۴۰۰هزار رای از کارزار انتخابات شد، درباره نامزد جبهه انقلاب با ۱۶میلیون رای و نهادهای عمومی خدمتگزار، اگر چه با توضیحات او مبنی بر غیر رسانه ای بودن سخنانش و واکنش به برداشت های متفاوتی که از آن شد تا حدی اصلاح گردید اما همچنان ذکر چند نکته درخصوص آن ضروری است؛

۱. آقای میرسلیم با وجود نقدهای جدی که در مبارزات انتخاباتی به دولت داشت و بیکاری، رکود و تبعیض را در واگذاری امتیازات اقتصادی به عنوان آفت اصلی دولت مستقر و جریان فکری و مدیریتی شبه تکنوکرات می دانست، ۲ ماه بعد از پایان انتخابات و درحالی که علاوه بر مشکلات ذکر شده، مسائل جدیدی چون از سرگیری تحریمها دامنگیر نظام و مردم شده، به تحلیل و تفسیر انتخابات و بیان سخنان خاص پرداخت. نقد او به برخی نهادها و افراد که به شکلی تضعیف رای ۱۶ میلیونی نامزد جبهه انقلاب است، مورد استقبال و توجه رسانه های معاند از بی بی سی و صدای آمریکا تا شبکه های اجتماعی معارض نظام قرار گرفت. حضرت امام(ره) می فرمودند «هرجا دشمن از شما اظهار خورسندی کرد لاجرم دچار خطا شده اید»، بر همین مبنا می توان به سخنان، زمان بیان و ایرادات جناب میرسلیم نقد جدی وارد کرد.

۲. میرسلیم بیش از هر کسی واقف است که حجت الاسلام رییسی با دعوت گسترده علما، نخبگان، مردم و... وارد صحنه انتخابات شد و آن گونه که ایشان گفته صرفا دعوت اعضای خبرگان برای شرکت در انتخابات، صحیح نیست.

۳. سابقه بیش از ۲۰ ساله دکتر رییسی در اداره نهادهای کلان و اثرگذار نظام اسلامی چون سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی، معاونت اول قوه قضاییه و آستان قدس رضوی باعث شد تا بخش کثیری از نخبگان و مردمی که ضعف کشور را در نبود مدیریت انقلابی و جهادی توام با بینش و درایت می دانند به دعوت از وی بپردازند. «کارآزموده در مدیریت های کلان» تعبیری بود که رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب ایشان به تولیت آستان قدس رضوی به کار بردند که گواه توانایی و قدرت اجرایی وی برای اداره در سطوح عالی است.

رییسی هیچ گاه در مسند قضاوت و اداره دادگاه نبوده تا بخواهد حکمی در له یا علیه فردی صادر کند و دور از ذهن است که شخصیتی چون آقای میرسلیم، اداره مناصب بزرگ یاد شده را در حد اداره یک دادگاه قلمداد کند!

۴.رای ۱۶میلیونی به نامزد جریان انقلابی در برابر رییس جمهور مستقر، نتیجه اعتماد مردم به برنامه ها و شخصیت سیاسی و فردی نامزد این جبهه است و دیدار با یک فرد بخصوص آن هم برای جلب رای، اظهار نظر غیرمنصفانه و نادرستی است. همانگونه که حجت الاسلام رییسی در مصاحبه اخیر خود اعلام کرد، ملاقات مذکور در فرودگاه و به صورت اتفاقی انجام شد. انتخابات، آن هم در فضای کاملا رقابتی و با این حجم از مشارکت عمومی، مساله ای نیست که نتیجه اش با یک دیدار عادی تغییر کند.

۵. مهندس میرسلیم که از هنگام آغاز فعالیت های انتخاباتی، خود را نامزد «حزب موتلفه» و پایبند به اصول حزبی معرفی کرده و در جریان رقابت ها هم مدام بر این نکته تاکید داشتند، خوب است اکنون که بنای خود را بر بازخوانی اتفاقات دوران انتخابات گذاشته اند اشاره ای هم به چرایی عدم تمکین به نظر شورای مرکزی موتلفه مبنی بر انصراف از رقابت در ۲ روز مانده به انتخابات بکنند یا پاسخی برای اعتراضات و انتقادات پیدا و پنهان چند روز اخیر اعضای شورای مرکزی موتلفه به سخنان دشمن شادکن شان، داشته باشند.