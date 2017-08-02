دربی امیدهای استقلال و پرسپولیس با تساوی به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دربی امید های پایتخت عصر امروز ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی آغاز شد که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

شاگردان منوچهر عبدالله نژاد در حالی مقابل شاگردان محمد نوازی متوقف شدند که این تیم از دقیقه ۵۲ با اخراج مهدی رستمی ۱۰ نفره به کارش ادامه داد و با اینکه با یک گل از حریف پیش بود اما در نهایت پنالتی دقایق پایانی استقلال را از شکست نجات داد.

در این دیدار سعید حسین پور (پنالتی) و محمد امین اسدی برای پرسپولیس و سجاد رفعتی و امکید تاجیک از روی نقطه پنالتی برای استقلال گل زدند.

این تساوی امیدهای استقلال تهران را در هفته پنجم از رقابت های لیگ باشگاهی تهران۹ امتیازی کرد و در رده چهارم نگه داشت. پرسپولیس هم با ۱۰ امتیاز در رده سوم باقی ماند.