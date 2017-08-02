۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۹

دربی امیدهای استقلال و پرسپولیس با تساوی به پایان رسید

دیدار تیم های فوتبال امیدهای استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ امیدهای تهران با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دربی امید های پایتخت عصر امروز ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی آغاز شد که با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

شاگردان منوچهر عبدالله نژاد در حالی مقابل شاگردان محمد نوازی متوقف شدند که این تیم از دقیقه ۵۲ با اخراج مهدی رستمی ۱۰ نفره به کارش ادامه داد و با اینکه با یک گل از حریف پیش بود اما در نهایت پنالتی دقایق پایانی استقلال را از شکست نجات داد.

در این دیدار سعید حسین پور (پنالتی) و محمد امین اسدی برای پرسپولیس و سجاد رفعتی و امکید تاجیک از روی نقطه پنالتی برای استقلال گل زدند.

این تساوی امیدهای استقلال تهران را در هفته پنجم از رقابت های لیگ باشگاهی تهران۹ امتیازی کرد و در رده چهارم نگه داشت. پرسپولیس هم با ۱۰ امتیاز در رده سوم باقی ماند.

کد مطلب 4048877
مهدی مرتضویان

