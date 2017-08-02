پیمان جهانگیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آتشسوزیهای هفتههای گذشته و هماهنگیهای بهعملآمده در ستاد بحران شهرستان، خوشبختانه آتشسوزیهایی در مناطق بخش الوار گرمسیری شهرستان، جوروند، انارکی، چاوونی، چهک و غیره با همکاری نیروهای بومی منطقه، تیپ ۷۲ ارتش، سپاه حضرت مهدی (عج)، هلالاحمر و منابع طبیعی اطفا حریق شد.
وی افزود: در این عملیات مهار آتش با توجه به وسعت آتشسوزی و همچنین سه موردی که در گسترش آتش نقش داشتهاند از جمله صعبالعبور بودن منطقه، گرما و شدت وزش باد، از سه بالگرد (دو فروند برای هلی برد و یک فروند برای آب پاش) استفاده کردیم.
فرماندار اندیمشک در ارتباط با میزان خسارت این آتشسوزیها بیان کرد: میزان خسارت هنوز توسط کارشناسان منابع طبیعی شهرستان اعلامنشده است.
جهانگیری در پاسخ به اینکه آیا امکانات جدیدی برای اطفای حریق در اختیار شهرستان قرارگرفته شده گفت: در شهرستان از امکانات اولیه مهار آتشسوزی از جمله آتش کوب، ماشینهای اطفای حریق منابع طبیعی، نیروی انسانی مشکلی نداریم فقط در خصوص مناطقی که صعبالعبور هستند باید بالگرد اعزام کنیم که خوشبختانه سه بالگرد در آتشسوزیهای اخیر سریع وارد منطقه و با توجه به ضربالاجل بودن کار در دو روز آتش را مهار کردیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع تهیه بالگرد آبپاش برای خوزستان باید از طریق مدیریت بحران ایران، دستگاههای متولی، منابع طبیعی و محیط زیست پیگیری شود، عنوان کرد: فرماندار بهعنوان رئیس ستاد بحران شهرستان هماهنگی و اقدامات اولیه را در همان ساعات اولیه انجام میدهد.
فرماندار اندیمشک گفت: طی هفتههای اخیر در چند شهرستان باغملک، شوشتر، اندیکا، بهبهان و اندیمشک شاهد آتشسوزیهای منابع طبیعی بودهایم و همیشه در این فصل تابستان این آتشسوزی در جنگلها و منابع طبیعی رخ میدهد، بنابراین مسئولان امر باید برنامهریزیهای لازم را داشته باشند.
