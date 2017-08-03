مردم مبنا و ملاک اجرای طرح های بازآفرینی شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رونقی ظهر پنج شنبه در ستاد بازآفرینی شهری بیرجند اظهار داشت: بحث بازآفرینی شهری پیش از اینکه یک موضوع شهری باشد یک بحث اجتماعی بوده و بنا و روش آن بحث های اجتماعی است.

وی با اشاره به نقش مهم مردم در بازآفرینی شهری، بیان کرد: تمام مباحث مربوط به بازآفرینی بر این است که مبنا، ملاک و مسر حرکت با مردم بوده و مدیریت کارها نیز توسط خود مردم انجام می شود.

معاون امور عمرانی فرماندار بیرجند با اشاره به تدوین طرح بازآفرینی شهری بیرجند در سال گذشته، عنوان داشت: در این طرح تمامی محلات هدف در بافت های فرسوده، بافت های تاریخی، بافت ناکارآمد، سکونتگاه های غیررسمی و روستاها شهرها دیده شده که یکی از این محلات محله ۱۷ شهریور است.

رونقی با بیان اینکه در طرحی که برای این محله دیده شده مبنا و شروع حرکت با مردم است، بیان داشت: به دنبال این هستیم که این دیدگاه را ریشه تر کرده و ارتباط بین مردم و دستگاه ها به صورت اصولی تر برقرار شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه افراد ساکن در محلات بازآفرینی شهری افرادی نیازمند توجه هستند از این رو باید برنامه های بازآفرینی شهری به صورت جدی تر دیده شده و هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم.

معاون امور عمرانی فرماندار بیرجند با بیان اینکه در این طرح مردم خط مقدم قرار می گیرند، افزود: همانطور که بارها نیز اعلام شده فرمانداری نیز در بحث ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه ها و پیش بینی اعتبارات و پروژه ها نهایت همکاری را خواهد داشت.

رونقی همچنین به تصویب بسته تشویقی شورای شهر بیرجند برای بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: این بسته یکی از طرح های موفق در حوزه بازآفرینی شهری بود که باید این حرکت تقویت شده و به صورت جدی دنبال شود.

وی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت خانه محله در بافت های ناکارآمد شهری تأکید کرد و افزود: این طرح در زمان شروع خود در سال گذشته اقدامات خوبی انجام داده اما نتیجه بعدی از آن مشاهده نشد.